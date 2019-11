Dubaissa rajana ei ole enää taivas vaan avaruus – se lähettää aluksen Marsiin 50-vuotisjuhlansa kunniaksi

Dubai valmistautuu ensi vuoden maailmannäyttelyyn ja rakentaa järjestelmällisesti tulevaisuutta. Taloudesta vain kymmenisen prosenttia on öljyn varassa, ja se on nousussa notkahduksen jälkeen.

Dubain pääväylä, Sheikh Zayed Road, näyttää paikoitellen loputtomalta rakennustyömaalta. Työntekijät tulevat lähinnä Aasian köyhistä maista. Heillä on päällään huomioliivit, turvavaljaat ja suojakypärät. Työnteko on kiellettyä kesäaikaan päivän kuumimpina tunteina.

Dubaissa kehitetään yleistä viihtyvyyttä. Julkisen liikenteen käyttäjät on huomioitu ilmastoiduilla bussipysäkeillä. Kaupungissa on paljon ilmaisia rantoja ja viheralueita suihkuineen ja verkkoyhteyksineen.

Maailman korkeimman rakennuksen, Burj Khalifan, jälkeen rakennuksissa on tavoiteltu erikoisuutta. Peiliseinäiset, suorakaiteen muotoiset pilvenpiirtäjät ovat vanhanaikaisia. Uudemmissa rakennuksissa näkyy pyöreitä muotoja, kolmikulmaisia huippuja ja koloja keskellä rakennusta.

Kehyksen muotoon rakennettu Dubai Frame sijaitsee vanhan ja uuden kaupungin rajalla. Sen läpi näkee uudesta Dubaista vanhaan eli Al Fahidin tai Bastakiyan nimellä tunnettuun alueeseen ja Dubainlahden reunustamiin Bur Dubain ja Deiran kaupunginosiin.

Ovaalin renkaan muotoinen, metallinhohtoinen rakennus on yksi kiehtovimmista rakennushankkeista. Kuuluisan maamerkin, Emirates Towers -kaksoistornitalojen, naapuriin on valmistumassa tulevaisuuden museo. Rakennuksen pyöreä muoto edustaa taivasta ja maata, tyhjä keskiosa tuntematonta. Seinien arabiankieliset kalligrafiat ovat rakennuksen ikkunoita.

Tulevaisuus ei tosin Dubaissa ole tuntematon, vaan sitä visioidaan, muokataan ja rakennetaan määrätietoisesti.

Onnellisuus-, keinoäly- ja suvaitsevaisuusministerit

Ajatus öljystä Dubain ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien vaurauden takaajana elää sitkeänä.

– Noin 90 prosenttia taloudestamme on riippumatonta öljystä, muistuttaa Dubain kauppakamarin kansainvälisten toimistojen johtaja Omar Khan.

Hän sanoo Dubain ja Arabiemiraattien katsovan pitkälle tulevaisuuteen.

– Menestyksemme perustuu suunnitelmallisuuteen ja järjestelmälliseen tulevaisuuden rakentamiseen. Meillä on paitsi onnellisuusministeri myös keinoäly- ja suvaitsevaisuusministerit. Rajanamme ei enää ole vain taivas, sillä ensi kesänä lähetämme avaruusaluksen Mars-planeetalle, jonne se laskeutuu 50-vuotisjuhlavuotenamme 2021, Khan kertoo.

Ihmisvartija kouluttaa robottikollegaansa.

Viime vuonna Dubain talous kasvoi 1,94 prosenttia, mikä on vähiten sitten vuoden 2009 talouskriisin. Kasvun ennustetaan olevan tänä vuonna 3,8 prosenttia ja nousevan ensi vuonna Maailmannäyttelyn isännyyden myötä 4,5 prosenttiin.

Maailmannäyttelyn odotetaan tuovan rahaa Dubaihin 38 miljardia dollaria. Se on 33 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Ensi vuonna odotetaan myös kiinteistöjen hintojen laskun loppuvan. Kiinteistöalan ongelma on ollut kysyntää suurempi tuotanto, ja hinnat ovat laskeneet jopa neljänneksellä vuoden 2014 huipputasosta.

Arabiemiraatteihin houkutellaan eri alojen kasvuyrityksiä

Arabiemiraattien tavoitteena on olla maailman innovatiivisin maa. Tähän pyritään houkuttelemalla maahan eri alojen kasvuyrityksiä ja tukemalla taloudellisesti tulevaisuuden innovaatioihin liittyvää tutkimusta ja yrittäjyyttä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on perustettu vuonna 2016 valtiollinen Dubai Future Foundation (DFF) eli tulevaisuussäätiö.

– Säätiön tavoitteena on olla piirun verran edellä muita inhimillistä hyvinvointia ja parempaa ihmisyyttä tukevien teknologioiden ja trendien suhteen. Tarkoitus on tehdä yhteistyötä maailman kiehtovimpien teknologiayritysten kanssa, kertoo kehitysjohtaja Ghaith Abdulrahman.

Konkreettisena esimerkkinä säätiön työstä Abdulrahman esittelee muun muassa hankkeen kouluttaa miljoona arabinuorta ohjelmoijiksi.

DFF tarjoaa myös eri maille mahdollisuuden vierailla Dubaissa tutustumassa uusimpiin innovaatioihin ja verkostoitumassa niin valtiollisten tahojen kuin yritysten kanssa. Tätä Country in Residence -ohjelmaa ovat hyödyntäneet jo muun muassa Viro, Etelä-Korea, Uusi-Seelanti ja Ranska.

Kärkikymmenikössä rahoituskeskusten listauksessa

Uskoa Dubain taloudelliseen menestykseen tuo myös sijoittuminen kansainvälisten rahoituskeskusten listauksessa kärkikymmenikköön kahdeksannelle sijalle. Globaalissa rahoituskeskusindeksissä Dubai International Finance Centre (DIFC) oli listattuna ensimmäisen kerran vuonna 2007 sijailla 25.

– Olemme Lähi-idän, Afrikan ja Kaakkois-Aasian johtava rahoituskeskus ja samassa sarjassa maailman huippujen kuten Lontoon, New Yorkin, Hongkongin ja Singaporen kanssa, kertoo DIFC:n viestintäosaston varajohtaja Peyman Al Awadhi.

Tulevaisuuden museo on poikkeuksellinen rakennus jopa Dubain mittakaavassa, ja sitä kutsutaankin arkkitehtuuriseksi ihmeeksi.

DIFC on kuin pienoiskaupunki Dubain keskellä. Siellä asuu 8 000 ja työskentelee noin 24 000 eri alojen ammattilaista, joita varten on yli 400 myymälää ja kahvilaravintolaa sekä seitsemän kansainvälistä taidetta esittelevää galleriaa. Yrityksiä DIFC:ssä on rekisteröityneenä noin 2 300.

– Emme ole vain verovapaa alue, joita on Dubaissa useita, vaan olemme täysin itsenäisesti Britannian lain alla oleva alue, Al Awahdi kertoo.

Uusi yrityksiä DIFC:hen rekisteröitiin tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 vastaavana aikana.

Noin 50 suomalaisyrityksellä toimisto Arabiemiraateissa

Arabiemiraatit on Suomen toiseksi tärkein vientimaa Lähi-idässä Saudi-Arabian jälkeen.

Suomen vienti Arabiemiraatteihin oli vuosina 2003–2005 jopa miljardi euroa, mutta se on tasaisesti vähentynyt muun muassa matkapuhelinmyynnin hiipumisen vuoksi. Viime vuonna vienti oli 242,4 miljoonaa euroa, noin puoli prosenttia Suomen kokonaisviennistä.

Vientituotteet olivat paperin ja pahvin lisäksi erilaisia koneita ja laitteita sekä muovia, rautaa, terästä, puutavaraa ja korkkia.

Noin viidelläkymmenellä suomalaisyrityksellä on toimisto tai Lähi-idän aluekonttori Arabiemiraateissa, ja lukuisat muut toimivat maassa agenttien kautta.

Kauppa on Suomelle vahvasti ylijäämäistä. Viime vuonna Arabiemiraateista tuotiin Suomeen 12,6 miljoonan euron arvosta lähinnä elintarvikkeita, elektroniikkaa ja tekstiilejä.

Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n mukaan Suomesta tehtiin Arabiemiraatteihin viime vuonna 16 498 vapaa-ajan valmismatkaa, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Dubaissa vieraili lähes 16 miljoonaa matkailijaa vuonna 2018. Turismi on kasvanut tasaisesti: vuonna 2014 matkailijoita oli 13,2 miljoonaa. Eniten matkailijoita tulee Intiasta, Saudi-Arabiasta, Britanniasta, Omanin sulttaanikunnasta ja Kiinasta. Eurooppalaisten matkailijoiden osuus on noin viidennes.