Donald Tusk ehdottaa ylimääräistä brexit-huippukokousta marraskuulle

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja eli toisin sanoen EU-presidentti. Eikös tuo ollut niitä Lissabonin sopimuksen määrittelemiä asioita, että EU:lle valitaan presidentti ilman vaaleja. Siinä vain kävi mielenkiintoinen efekti kun yrittivät tätä ajatusta jalkauttaa Euroopan kansoille, että "nyt teillä on uusi presidentti joka me valittiin teidän puolesta", niin kukaan eurooppalainen ei käytännössä tuota hyväksynyt ja suorastaan vieroksui moista epädemokraattista otusta. Tiedättekö mitä ne sitten tekivät vähin äänin? Alkoivat kutsumaan tätä EU-presidenttiä "Eurooppa-neuvoston puheenjohtaksi" kun se kuulostaa enempi sellaiselta seremoniamestarilta mitä ei edes tarvitse äänestää vaaleilla. Vähän samoin kuin YK:n pääsihteeri, että eihän niitä millään demokraattisilla vaaleilla valita.

Suosittelen suvereenille ja itsenäiselle Britannian kansalle, että viittaatte kinttaalla tuolle epädemokraattiselle EU-kummajaiselle. Ei me olla sitä sinne äänestetty eikä nuo monsterit nauti kansojen luottamusta tai kunnioitusta. Pitäkää puolenne ja raaka ero vain ilman mitään diilejä. Me muut seuraamme Britannian esimerkkiä perästä se on aivan varma.