Donald Trump sanoo olevansa "hyvin pettynyt" Ruotsin pääministeri Stefan Löfveniin – "Ruotsin pitäisi keskittyä todellisiin rikosongelmiin"

Ruotsi Brändi Kiillottuu ja Volvo & Co. käyvät kaupaksi kuin siimaa. Se on hyvä, että on mielipide ja myös sanoo sen, tässäkin asiassa Suomi laahaa Savusaunan verran takamaastossa. Oletteko muuten huomanneet, että Ruotsi on siirtynyt maakohtaisessa markkinoinnissa pelkästään pieneen Ruotsin-lipun vilahteluun siellä täällä silloin tällöin. Suomen Brändityöryhmän kannattaisi toimia samoin, saisivat Venäjän laivasto, Kekkonen sekä Putin hyvää mainosta halpaan hintaan maailmalla!