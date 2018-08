Demokraattien on voitettava välivaalit ja otettava suuri poliittinen riski, jos he haluavat Trumpin ulos Valkoisesta talosta

Välivaaleista tulee Yhdysvaltojen historian suurin voitto nimenomaan republikaaneille. Trump on juuri nyt suositumpi kuin esimerkiksi Obama samaan aikaan, mutta eipäs ole valtamedia tätä uutisoinut. Kyllä kuullaan uutiset "Stormi Daniels" sitä ja tätä, mutta oikeita uutisia jos haluaa, niin pitää osata itsenäisesti hakea. Mutta nyt kun oma taustatyö on tehty, niin ennustaminen on helppoa.

Mittarit povaavat jo nyt Trumpille ja republikaaneille upeaa tulosta välivaaleissa ja väitän, että syksyn isoin pommi on vielä kuulematta. Komeetta tipahtaa kun Mueller julkistaa vaalirikostutkintansa tuloksen ja nimeää ne ketkä lähtevät käräjille ja vankilaan. Nyt joku kysyy, että eikö tämä ole ristiriidassa ensin sanomani kanssa? Ei ollenkaan. Trump voittaa vaalit historian hurjimmilla lukemilla ja vankilaan lähtee aivan muut kuin Trump. Seuraavaksi joku sanoo että tuo on aivan hullua. Ok hyvä on, hyväksyn kritiikin, mutta hyvää asiassa on se, että tiedämme vastauksen tähän ennen lokakuun loppua eli muutamista viikoista vain puhutaan. Eiköhän me sen verran jakseta odottaa.