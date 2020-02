Demokraattien kärkiehdokas Joe Biden puhui äänestäjiä ympäri Iowassa, joka äänestää ensimmäisenä Trumpin haastajasta

Demariehdokkaan pitää saada myös republikaaneilta ääniä. Ja nuo mietiskelijät odottavat ensin kuka on demarien ehdokas.

Biden on sotkussa Ukrainan takia, tätä republikaanit tulevat jatkuvasti muistuttamaan.

Sanders liian vanhanoloinen suurvallan johtajaksi.

Pete on homoseksuaali, ei kelpaa reoublikaaneille.

Warren lupailee ilmaisia palveluita ja se on jenkeille liian kommunistista touhua ja maksaa valtiolle aivan tolkuttomia kuten Obamacarekin joka oli tuohon suuntaan.

Toivoisin Globucharia. Ei ole varsinainen järjen jättiläinen kun ei muistanut edes vaalipiirissään kuvernöörin nimeä. Mutta on nainen. Sopivan ikäinen alle kuuskymppinen. Ja senaatissa on pidetty jopa republikaanien riveissä, hänen lakiehdotukset on saaneet eniten hyväksymisiä publikaakaanien senaattoreiltakin. Ei ole miljardööri kuten Trump ja Biden, mikä on kyllä haittakin sillä Trumpilla on satojen miljoonien vaalikassa ja on kampanjoinut jo heti tultuaan valituksi 2016. Hankala kuroa umpeen muutamassa kuukaudessa. Muttei mahdoton homma.

Amy Globuchar olisi sopiva yhdistämään maan äänestäjäkunnan ja kansan. Huonoista ehdokkaista paras.