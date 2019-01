Demokraattien hallitsema edustajainhuone aloitti voimainkoetuksen Trumpin kanssa – Nancy Pelosi: Meksikon muurille ei anneta rahaa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin olo tukaloitui olennaisesti torstaina, jolloin työnsä aloitti uusi kongressi.



Trumpin omalla republikaanipuolueella on yhä enemmistö kongressissa ylemmässä kamarissa, senaatissa. Sen sijaan kongressin alahuoneessa, edustajainhuoneessa demokraateilla on nyt enemmistö marraskuun välivaalien seurauksena.



Heti kättelyssä uusi edustajainhuone äänesti rahoituspaketista, joka lopettaisi liittovaltion hallinnon osittaisen sulkemisen.

Yhdeksän hallinnonalaa, noin neljännes koko valtionhallinnosta, jäi joulun alla ilman määrärahoja. Sulku koskee muun muassa sisä-, oikeus-, asunto-, maatalous- ja kauppaministeriöitä.

800 000 työntekijää joko lomautettiin tai he tekevät töitä ilman palkkaa.

Edustajainhuoneen päätös varmistaisi rahoituksen sisäministeriölle helmikuun 8. päivään ja muille hallinnonaloille syyskuun loppuun saakka.



Päätös ei lopeta sulkua, sillä senaatti ei tule sitä hyväksymään. Senaatin republikaanit sanovat, ettei päätöstä edes viedä äänestettäväksi.

Muurille ei luvassa rahaa

Siihen tarvittaisiin lisäksi presidentti Trumpin allekirjoitus.



Trump on sanonut ottavansa kynän käteen vain jos rahoituspaketti pitää sisällään määrärahan Meksikon muuria varten.



Trump vaatii muurin rakentamisen aloittamiseen viisi miljardia dollaria. Se on Trumpin mukaan varsin vaatimaton rahasumma.



Edustajainhuoneen uudeksi puhemieheksi valittu Nancy Pelosi sanoi kuitenkin, ettei muurille anneta rahaa.



Senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnellin mielestä edustajainhuoneen demokraattien runnoma päätös on pelkkä poliittinen show, eikä se kelpaa edes keskustelun avaukseksi.



Trumpin kaipaama raha Meksikon muurille voitaisiin myöntää myös pelkällä senaatin päätöksellä, mutta siihen tarvittaisiin silloin 60 paikan määräenemmistö. Republikaaneilla on nyt 53 senaatin sadasta paikasta.

Tilanne on lukossa

Trump tapasi kongressin demokraatti- ja republikaanipuolueen johtajia keskiviikkona ja uusi tapaaminen on luvassa myös tänään.



Tilanne näyttää kuitenkin pahasti lukkiintuneelta.



Liittovaltion hallinnon osittainen sulkeminen ei ole mikään uusi asia Yhdysvalloissa. Useimmiten rahoituskatko on kestänyt kuitenkin vain muutaman päivän tai lyhimmillään muutaman tunnin.



Tämänkertaisesta sulkemisesta saattaa tulla kaikkien aikojen pisin. Entinen ennätys on 21 päivää.

Naisia ennätysmäärä

Kalifornialaisen demokraatin Nancy Pelosin valinta edustajainhuoneen puhemieheksi alleviivasi sitä, että työnsä aloittaneessa kongressissa on enemmän naisia kuin koskaan aikaisemmin. Edustajainhuoneen 435 jäsenestä naisia on nyt 102.



Pelosi muistutti avauspuheessaan, että tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun naiset saivat Yhdysvalloissa äänioikeuden.



78-vuotias Pelosi johtaa nyt toista kertaa puhetta edustajainhuoneessa. Hän oli nuijan varressa myös vuosina 2007-2011.



Alexandria Ocasio-Cortez on Yhdysvaltain historian nuorin nainen, joka on valittu kongressiin. Newyorkilainen Ocasio-Cortez aloitti torstaina työnsä edustajainhuoneessa 29-vuotiaana.