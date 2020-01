Demokraateilla viimeinen päivä vakuuttaa senaatti Trumpin syyllisyydestä

Joka kolmas republikaaniäänestäjä uskoo presidentti Donald Trumpin syyllistyneen laittomuuksiin.

Yhdysvalloissa demokraatit siirtyvät perjantaina käsittelemään virkarikossyytteen toista kohtaa eli sitä, miten presidentti Donald Trump vaikeutti kongressin virkarikostutkintaa, kertoi Reuters.

Demokraatit yrittävät vakuuttaa senaatin siitä, että Trump vaikeutti avaintodistajien kuulemista ja salaili dokumentteja.

Perjantai on viimeinen päivä, jolloin kuullaan demokraattisyyttäjien avausargumentteja. Lauantaina senaatissa vuoron saa Trumpin puolustus. He saavat esittää puolustuksen puheenvuoroja kolmena päivänä korkeintaan 24 tunnin ajan.Sunnuntaina oikeudenkäynnissä on välipäivä.

Presidenttinsä oikeudenkäyntiä seuraavat äänestäjät päättävät marraskuussa siitä, hallitseeko Trump maata vielä toisenkin kauden.

Joka kolmannen republikaaniäänestäjän mielestä Trump on "ehdottomasti" tai "todennäköisesi syyllistynyt johonkin laittomaan tekoon joko kampanjansa tai virkakautensa aikana, tutkimuslaitos Pew'n tuore mielipidemittaus selvitti, kertoi CNN.

Kaksi kolmasosaa tarvitaan

Torstaina demokraatit alleviivasivat, että Trump kiinnostui korruptiosta Ukrainassa, kun kävi ilmi, että entinen varapresidentti Joe Biden on hänelle poliittinen uhka.

– Jos annamme törkeän vallan väärinkäytön jatkua, nykyinen presidentti ja tulevat presidentit ovat vapaita käyttämään Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa omien mieltymystensä välineenä. Se asettaisi presidentin lain yläpuolelle, sanoi demokraattisyyttäjä Sylvia Garcia torstaina.

Presidentin virkarikosoikeudenkäynti on Yhdysvaltojen historian kolmas. Perustuslain mukaan presidentti voidaan panna viralta, jos hänen todetaan syyllistyneen vakavaan rikokseen tai väärinkäyttöön.

Trump on kiistänyt syytteet. Republikaanipuolueen kanta on, että Trump ei ole tehnyt mitään niin vakavaa, että se voisi johtaa virkarikossyytteeseen.

Presidentin viraltapanoon tarvittaisiin tuki kahdelta kolmasosalta senaattoreista. Oikeudenkäynnin ensimmäisen viikon lähestyessä loppuaan demokraattisyyttäjät eivät olleet onnistuneet vakuuttamaan republikaanisenaattoreita Trumpin syyllisyydestä.

Trump aborttimarssille

Trump ei ole läsnä oikeudenkäynnissä. Sveitsin Davosista Maailman talousfoorumista palannut presidentti ilmoitti osallistuvansa perjantaina aborttia vastustavaan marssiin. Asiasta kertoivat CNN ja TIme.

Trump on ensimmäinen presidentti, joka osallistuu abortin vastustajien vuosittaiseen March for life -tapahtumaan Washingtonissa.

Aikaisemmin hän on osoittanut tukeaan tapahtumalle lähettämällä sinne puhujia hallinnostaan tai puhumalla itse videoyhteyden kautta.

– Nähdään perjantaina... Iso väkijoukko!, Trump tviittasi.

Yhdysvaltojen korkein oikeus käsittelee lähiviikkoina aborttijuttua, joka on ensimmäinen sen jälkeen kun Trump nimitti istuimeen kaksi tuomaria. Oikeudenkäynnin arvioidaan osoittavan, aikooko korkein oikeus heikentää naisten yleistä aborttioikeutta.