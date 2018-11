CNN:n ennuste: Demokraatit kiinni murskavoitossa edustajainhuoneen vaaleissa

Yhdysvaltojen välivaaleissa demokraatit saavat CNN:n ja NBC:n ennusteiden mukaan käsiinsä vallan edustajainhuoneessa, kun taas republikaanit puolestaan säilyttävät vallan senaatissa.



CNN arvelee jopa, että demokraatit saattavat saada edustajainhuoneen vaaleissa murskavoiton.



Demokraattien on vietävä republikaaneilta yhteensä 23 paikkaa saadakseen käsiinsä vallan edustajainhuoneessa. Tähänastisten tulosten perusteella CNN uskoo, että puolueella on mahdollisuus voittaa jopa 35–45 paikkaa.



Ted Cruz säilytti senaattorinpaikkansa



Republikaanien vallan säilyminen senaatissa puolestaan on jo käytännössä varmaa.

CNN:n ennusteen mukaan republikaanit näyttävät vievän demokraateilta senaattorinpaikan Pohjois-Dakotassa. Jo aiemmin sekä NBC että CNN ennustivat puolueen olevan nappaamassa demokraateilta senaattorinpaikan Indianassa.



Demokraatit olivat toivoneet voittavansa republikaaneilta senaattorinpaikan Tennesseessä ja toisen Texasissa, mutta ennusteiden perusteella vaikuttaa siltä, että republikaanit säilyttävät molemmat paikat. Texasin kisa oli yksi senaattorivaalien mielenkiintoisimmista, sillä osavaltio on hyvin uskollinen republikaaneille, mutta demokraattihaastaja Beto O'Rourkella näytti olevan mahdollisuuksia istuvaa senaattoria, viime presidentinvaalien esivaaleissa Trumpille kovimman vastuksen antanutta Ted Cruzia vastaan.



Vähemmistöehdokkaille voittoja



Vaaleissa on ollut tänä vuonna ehdolla ennätysmäärä naisia ja eri vähemmistöihin kuuluvia, ja useita vähemmistöjen edustajia on myös ennusteiden mukaan tulossa valituksi.



Kansasista edustajainhuonepaikan on saamassa ensimmäinen alkuperäiskansaan kuuluva nainen. Demokraattien Sharice Davids näyttää voittaneen osavaltiossa republikaanien kilpailijansa.



Myös kaksi musliminaista on menossa läpi edustajainhuoneeseen. Aiemmin edustajainhuoneessa on jo ollut afrikkalaisamerikkalainen miespuolinen muslimiedustaja Andre Carson, joka on uusimassa paikkansa Indianassa.



Kansanäänestys Trumpin suosiosta



Aikaisemmin illalla CNN:n ovensuukysely kertoi, että liki kaksi kolmasosaa äänestäjistä oli tullut vaaliuurnille ilmaistakseen mielipiteensä presidentti Donald Trumpista. Noin neljäsosa sanoi äänestäneensä Trumpin puolesta, ja noin 40 prosenttia sanoi antaneensa äänen Trumpia vastaan.



Jopa joka kuudes äänestäjä sanoi äänestävänsä ensi kertaa välivaaleissa. NBC:n ovensuukyselystä saatiin vastaava tulos. Sen mukaan valtaosa ensikertalaisista on demokraatteja tai riippumattomia äänestäjiä. Republikaaneja oli ensikertalaisista vain neljännes.



Ensikertalaisten tausta on vaalituloksen kannalta kiinnostava, sillä vaaleissa ratkaisevaa on se, kumpi puolueista saa aktiivisemmin omia kannattajiaan liikkeelle.



NBC:n mukaan ensikertalaisten taustaa selittää se, että demokraattien kannattajat ovat usein nuorempia ja siksi todennäköisemmin uusia äänestäjiä. Riippumattomat äänestäjät puolestaan jättävät muita helpommin äänestämättä, joten heissäkin uusia äänestäjiä voi olla muita enemmän.



Terveydenhuolto ja maahanmuutto tärkeimpiä vaaliteemoja



Terveydenhuolto ja maahanmuutto ovat äänestäjille keskeisimpiä teemoja. Alustavien ovensuukyselyiden mukaan valtaosa äänestäjistä, etenkin demokraattien kannattajat haluavat merkittäviä muutoksia maan terveydenhuoltojärjestelmään.



Trump on pitkin kampanjaansa korostanut, että Yhdysvaltain talous on hänen kaudellaan hyvässä kunnossa. Kaksi kolmesta äänestäjästä oli Trumpin kanssa samaa mieltä, republikaanien kannattajat selvästi demokraatteja vahvemmin.



NBC:n ovensuukyselyn mukaan noin puolet äänestäjistä arvioi, että Trumpin ulkopolitiikka on lisännyt turvattomuutta Yhdysvalloissa. Noin 40 prosenttia katsoo asian olevan päinvastoin. Kysymys näyttää riippuvan vahvasti äänestäjien puoluekannasta.

NBC kysyi äänestäjiltä myös kantaa asepolitiikkaan. Alustavien kyselytulosten mukaan 60 prosenttia äänestäjistä kannattaa tiukennuksia aseiden sääntelyyn.