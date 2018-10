CNN: toimisto evakuoitu, Valkoiseen talon postissa räjähde – Clintonille ja Obamalle lähetetyn postin joukosta löydetty myös räjähteitä

Uutiskanava CNN:n New Yorkin -toimitus on evakuoitu, koska rakennuksesta on löydetty epäilyttävä esine, kanava kertoo.

Toimitus on Time Warner -rakennuksessa. Poliisi tutkii rakennusta. Räjähde löydettiin ilmeisesti rakennuksen postihuoneesta.

CNN:n viranomaislähteiden mukaan myös Valkoiseen taloon lähetyn postin joukosta on löydetty räjähde. Jo aiemmin kerrottiin, että demokraattipoliitikko Hillary Clintonille ja Yhdysvaltain entiselle presidentille Barack Obamalle lähetetyn postin joukosta olisi löytynyt mahdollinen räjähde, vahvisti aiemmin Yhdysvaltain salainen palvelu tiedotteessaan.

CNN:lle puhuneen viranomaislähteen mukaan Valkoiseen taloon, Clintonille ja Obamalle lähetetyt räjähteet ovat samanlaisia kuin miljardööri George Sorosin kotona New Yorkissa maanantaina löydetty räjähde.

Tiedotteen mukaan räjähteet olisi löydetty postiin tehdyssä turvatarkastuksessa ennen kuin ne ehdittiin toimittaa perille.

Valkoinen talo on tuominnut Obamalle ja Clintonille lähetetyt räjähteet.

- Nämä terrorisoivat teot ovat tuomittavia, ja tekijät joutuvat vastuuseen, Valkoisen talon lehdistöedustaja Sarah Sanders sanoi.

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton oli ehdolla presidentiksi edellisissä vaaleissa. KUVA: NEIL HALL

