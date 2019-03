CNN: Suomalainen Isis-vaimo Sanna pelkää joutuvansa Suomessa vankilaan

Neljän lapsen äiti kertoo elämän olleen hyvää Isisin alueella, kunnes sota muutti kaiken.

Suomalainen terroristijärjestö Isisiin liittyneen marokkolaismiehen vaimo Sanna kertoo uutiskanava CNN:n haastattelussa haluavansa palata takaisin Suomeen. Hän muutti Isisin alueelle Syyriaan neljä ja puoli vuotta sitten marokkolaisen aviomiehensä kanssa. Aviomies on putkimies.

– Kyllä, haluan palata Suomeen, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, sanoi islamin uskoon kääntynyt Sanna CNN:n toimittajalle Ben Wedemanille. Hän on parhaillaan Syyriassa olevalla pakolaisleirillä.

Hän kertoo elämän olleen aluksi hyvää Syyriassa, mutta sitten sota – ei Isis – tuhosi hänen elämänsä.

Sannaa on haastatellut myös Australian yleisradioyhtiö ABC. Sanna kertoo ABC:lle, että "koko perheemme tuli. Aluksi elämä oli normaalia kuten Suomessa, muta sitten asiat muuttuivat".

Hän kertoo että hänellä on neljä lasta ja että hän on kotoisin Helsingistä. Hän ei kerro, miten hänen miehelleen on käynyt.

– Yritimme tulla ulos kuukausi sitten, mutta emme päässeet, hän sanoi.

– Viimeiset kuukaudet ovat olleet kauhistuttavia, elää ilman ruokaa, on paljon pommituksia ja lasten näkee kuolevan edessäsi.

Hän uskoo joutuvansa Suomessa vankilaan.

Terroristin vaimo ei halua palata Ranskaan

Viime päivinä tuhannet ihmiset ovat paenneet viimeisiltä Isisin hallussa olleilta alueilta Syyrian itäosassa. Paenneiden joukossa on paljon Isis-taistelijoiden vaimoja ja lapsia, joista monet varmasti haluavat palata maahan, josta he ovat lähtöisin.

Paenneiden joukossa on myös marraskuun 2015 Pariisiin terrori-iskuun osallistuneen Jean-Michel Clainin vaimo Dorothee Maquere. Hän kertoo CNN:lle miehensä ja kolmen lapsistaan kuolleen taisteluissa.

Hän kertoo, että hän ei halua palata Ranskaan, koska Ranskan valtio käytti aseitaan hänen lastensa surmaamiseen.

– Tiedän että jos palaan, minut pannaan vankilaan.

Noin 20 naista lähtenyt Suomesta Irakiin ja Syyriaan

Suojelupoliisin julkistamien tietojen mukaan Suomesta on matkustanut Irakin ja Syyrian sota-alueelle noin 80 tunnistettua henkilöä. Heistä noin 20 on kuollut ja noin 20 palannut Suomeen. Lähtijöiden todellinen määrä on todennäköisesti suurempi.

Suomesta Irakiin ja Syyriaan on Supon mukaan matkustanut parikymmentä täysi-ikäistä naista ja noin 30 lasta. Osa lapsista on jo täysi-ikäisiä.

Jos konfliktialueelta palaavan epäillään syyllistyneen rikoksiin alueella ollessaan, asiasta aloitetaan rikostutkinta. Yleensä terrorismirikoksia tutkitaan Keskusrikospoliisissa.

Matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa kriminalisoitiin Suomessa vasta joulukuussa 2016, joten tätä pykälää ei voida soveltaa sitä ennen lähteneisiin.

Kaikki palaajat pyritään kuitenkin saattamaan jollain tapaa viranomaisten eteen.