CNN: Kiina löyhentämässä kahden lapsen politiikkaansa

Oikein. Nuo puheet siitä etteikö tälle planeetalle vielä mahtuisi, ovat naurettavia. Maapallosta on edelleenkin 99,9% tyhjää ja asuttamatonta. Ei kaikkien ole pakko kasautua kaupunkeihin. Varsinkin jossain Kiinassa on aivan järkyttävät määrät tyhjää tilaa missä ihmiset voivat asua. Moderneilla tekniikoilla pystytään kasvattamaan ruokaa pienillä alueilla tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti miljoonille ja miljardeille ihmisille.

Tämä planeetta vetää varmuudella 200-300 miljardia ihmistä eikä edes natise liitoksista.

Tuon globaalin eliitin märkä unihan on ainoastaan 10% nykyisestä maapallon väestöstä. Kukaan ei tiedä mitä ne suuninttelivat tekevänsä tuolle 90%. Ovat kirjoittaneet aiheesta kirjojakin ja kuulemma tuon 10% hallitseminen jonkin kumman "maailman hallituksen" kautta olisi ihanteellista. No tähän me ihmisyyden ystävät sanomme, että nyt ei mennä eliitin suunnitelman mukaan, että se on romutettu. Ihmiskunnan on tarkoitus kasvaa ja tulevaisuudessa laajenemme muille planeetoille. Se on normaalia.