Brittiläinen politiikan kommentaattori Paul Mason: Britannia on epäonnistunut EU:n manipuloinnissa

Britannian mahdolliseen EU-eroon on aikaa alle 50 päivää. Uusi kansanäänestys on labour-vaikuttajan mukaan yhä mahdollinen.

Britannian pääministeri Theresa May on menettänyt pelin ja hallituksen kontrollin.

Tätä mieltä on Helsingissä vieraileva tunnettu brittiläinen politiikan kommentaattori Paul Mason. Hän kuvaa pääministeri Mayn nykyistä brexit-suunnitelmaa riskialttiiksi.

May yrittää Masonin mukaan saada taakseen sekä omista konservatiiveista että kilpailevasta työväenpuolueesta labourista edustajia, jotka eivät ole aidosti hänen kanssaan samoilla linjoilla.

– Mayn strategiana on ollut omien toimien epäselvyys ja siten ajan pelaaminen, Mason väittää.

Aika alkaa loppua, sillä Britannian brexit-eron on määrä tapahtua alle 50 päivän kuluttua. Mason muistuttaa, että Britannia ei ole edelleenkään onnistunut kunnolla neuvottelemaan tulevista kauppasuhteistaan EU:n kanssa. May on Masonin mukaan keskittynyt lähinnä Britannian EU-eroa seuraavaa siirtymäkautta koskeviin ehtoihin.

Paul Mason on työväenpuolue labouria lähellä oleva vaikuttaja, joka neuvoo tarvittaessa puolueen johtajaa Jeremy Corbyniä ja tämän joukkoja. Mason ei omien sanojensa mukaan kuitenkaan esiinny heidän puolestaan.

Tiivis EU-rintama yllätti

Masonin mukaan May on yrittänyt saada Britannialle EU:n parhaat palat mahdollisen brexitin varalle.

– Hän on yrittänyt syödä ja säästää kakkua samaan aikaan, Mason vertaa.

Mason on pannut merkille, kuinka odottamattoman tiiviinä rintamana EU on vastustanut Britannian vaatimuksia. Britannia onkin hänen mukaansa epäonnistunut EU:n manipuloinnissa. Esimerkiksi Saksan iso autoteollisuus ei ole lähtenyt tekemään erillissopimuksia Britannian kanssa.

– Britannia kuvitteli 200 vuoden kokemuksella eurooppalaisen geopolitiikan manipuloinnista pystyvänsä saamaan jakoviivoja EU:n sisään.

Mason huomauttaa, että toisaalta Venäjä ja moni muukin maa yrittää vaikuttaa Britannian politiikkaan.

– Samat ihmiset, jotka tekivät trumpit, tekivät myös brexitit, hän tiivistää viitaten myös Britannian sisäisiin tahoihin.

Sosiaalinen media helpottaa Masonin mukaan ulkovaltojen vaikuttamisyrityksiä myös Britanniassa.

– Emme voi tietää, kuka maksaa esimerkiksi kohdennetut Facebookin mainokset.

Samaan anonymiteetin ongelmaan liittyy sekin, että merkittävä osa esimerkiksi Twitter-tileistä ei kuulu oikeille ihmisille.

Pehmeä brexit vetoaa

Britannian parlamentin enemmistö kannattanee niin sanottua pehmeää brexitiä. Se tarkoittaisi muun muassa pysyvää tulliliittoa EU:n kanssa, jolloin vapaakauppasopimus ei toteutuisi. Tämä johtaisi Mayn konservatiivien nykyistäkin selvempään jakautumiseen, ja puolueen sisälle saattaisi muodostua Maytä yhä jyrkemmin vastustava klikki.

Molemmat pääpuolueet ovat jakautuneita suhtautumisessaan brexitiin. Mayn ongelmana on ollut, että edes omat eivät tunnu tukevan hänen brexit-tavoitteitaan. Toisaalta myös Corbynin liikkumatila vähenee koko ajan.

Höyryjä lisää se, että brexitin puolesta äänestäneillä on ollut täysin epärealistinen käsitys siitä, mitä brexit itse asiassa voi tarjota. On ironista, että Britannian saavutettavissa olevat brexit-vaihtoehdot eivät tunnu kelpaavan ihmisille, jotka äänestivät EU-eron puolesta.

– Ei ole mahdollista loikata täydellisen vapaille markkinoille kuvitteelliseen maailmaan. Aina on oltava tekemisissä todellisen Euroopan, oikean WTO:n ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien kauppasopimusten ongelmien kanssa, Mason luettelee.

Yhteiskunta hajalla

Mason muistuttaa, että monissa osissa Britanniaa perinteinen kansalaisyhteiskunta on rikki. Tähän liittyy muun muassa hyvinvointivaltion yksityistäminen. Moni on tippunut kelkasta ja tuntee olonsa avuttomaksi.

Britanniassa on nähty, että asiat voivat alkaa mennä pieleen hyvinkin nopeasti yhteiskunnan joutuessa stressitilaan. Seurauksena on muun muassa palvelujen ja yhteenkuuluvuutta luovan julkisen tilan kapeneminen. Mason kehottaa Suomea välttämään Britannian mallin mukaista yhteiskunnan atomisaatiota.

– Uusliberalismi ei toimi hyvin kriisitilanteissa, Mason tiivistää.

Masonia hirvittää brexit-keskustelun yhä kuumentuessa molempien osapuolten väkivaltainen kielenkäyttö.

Irlanti keskiössä

Masonin mukaan suurin osa Britannian politiikassa vaikuttavista ei halua uskoa brexitin tapahtuvan ilman sopimusta. Se olisi suoranainen kauhukuva. Jos brexitistä ei kuitenkaan päästä sopuun, ovat vaihtoehtoina uudet vaalit tai uusi kansanäänestys brexitistä.

– Uusi kansanäänestys ei ole kuollut ajatus, uutta äänestystä itsekin kannattava Mason sanoo.

Masonin mukaan Britannia yrittää seuraavan kahden kuukauden aikana lyödä kapulaa Irlannin ja muun EU:n väliin. Asia liittyy Irlannin ja Britannialle kuuluvan Pohjois-Irlannin maarajan tulevaisuuteen brexitin toteutuessa. Irlanti ei halua kovaa rajaa saaren keskelle. Brexit-sopimusta ei puolestaan synny ilman Irlantia. Mason suosittelee Suomelle keskustelemista ja jopa liittoutumista Irlannin kanssa.

– Tämä testaa, välittävätkö Bryssel, Berliini ja Pariisi oikeasti pienistä maista.

Masonin mukaan on mahdollista, että Skotlanti itsenäistyy Britanniasta ja alkaa tavoitella pohjoismaista mallia jos Britannia päätyy dramaattiseen EU-eroon.

Mason esittää lopuksi pyynnön koskien mahdollista brexitin jälkeistä aikaa. Hän pyytää suhtautumaan avoimin mielin britteihin, jotka kenties haluavat tulla Suomeen töihin, opiskelemaan tai matkustelemaan uudessa tilanteessa.