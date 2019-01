Britit saattavat lähteä EU:sta ilman sopimusta tai päästä vaihtamaan hallituksen vaaleilla – koostimme vaihtoehtoja

Britannian eteneminen brexitissä riippuu muun muassa tämän illan hallituksen luottamusäänestyksestä. Pääministeri Theresa Mayn odotetaan esittelevän vaihtoehtoisen brexit-suunnitelmansa maanantaihin mennessä.

Britannian parlamentti hylkäsi tiistai-iltana järjestetyssä äänestyksessä pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman brexit-sopimuksen.

Oppositiojohtaja, työväenpuolueen Jeremy Corbyn esitti epäluottamuslausetta hallitukselle. Siitä äänestetään alahuoneessa tänään kello 21 Suomen aikaa.

May lupasi äänestyksen jälkeen tietoa seuraavista askelmerkeistä maanantaihin mennessä.

Epäluottamusäänestys

Jos parlamenttiedustajien enemmistö äänestää Mayn hallitusta vastaan tänään, työväenpuolueella on kaksi viikkoa aikaa todistaa, että se voisi johtaa enemmistöä ja muodostaa hallituksen.

Näin työväenpuolue voisi päästä valtaan ilman uusia vaaleja.

Uudet vaalit

Jos Mayn hallitus häviää luottamusäänestyksen, eikä työväenpuolue pysty muodostamaan uutta hallitusta, Britanniassa järjestetään uudet vaalit.

May voisi myös julistaa uudet vaalit, jos kaksi kolmannesta parlamenttiedustajista puoltaa sitä. May on sanonut aiemmin, että uudet vaalit eivät palvele nyt kansakunnan parasta.

Ero

May voisi irtisanoutua konservatiivipuolueen johdosta. Hänen seuraajansa valittaisiin ilman uusia vaaleja.

May voitti konservatiivien luottamusäänestyksen joulukuussa äänin 200–117. Hänen asemaansa puolueessa ei voi haastaa seuraavaan vuoteen.

Uusi äänestys

Jos Mayn hallitus selviää tämänpäiväisestä epäluottamusäänestyksestä, Mayn täytyy esitellä uusi brexit-suunnitelma ensi maanantaihin mennessä. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä Mayn varasuunnitelma on.

Brittimedian mukaan hän voisi myös vaatia parlamenttia äänestämään sopimuksesta uudelleen.

EU voisi tarjota Maylle lisätukea uuteen äänestykseen. Sellainen voisi olla esimerkiksi takaraja ns. backstop-vakuutusjärjestelylle, joka välttäisi rajamuodollisuudet Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla. Backstop on ollut monen kovaa brexitiä tavoittelevan hampaissa.

Lähtö EU:sta ilman sopimusta

Jos Mayn hallitus pääsee jatkamaan työtään, eikä toisenlaista erosopimusta saada aikaan, Britannia lähtee EU:sta ilman sopimusta 29. maaliskuuta.

Toinen erosopimus

Hallitus saattaisi vielä yrittää neuvotella uutta erosopimusta EU:n kanssa. Se kuitenkin vie aikaa ja saattaisi viivyttää brexitiä.

Toinen kansanäänestys

Parlamentin täytyisi hyväksyä uusi brexit-kansanäänestys, jota May vastustaa. Toinen kansanäänestys vaatisi siis joko pääministerin vaihdoksen, hallituksen vaihdoksen tai äkkikäännöksen politiikassa.

Brexitin peruminen

Hallitus voisi peruuttaa eroilmoituksensa EU:sta. EU:n tuomioistuimen mukaan se voi tehdä niin ilman muiden EU-jäsenmaiden suostumusta.

May on sanonut, että hän ei halua viivyttää brexitiä eikä perua eroilmoitusta.