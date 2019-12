Britanniassa Boris Johnsonin konservatiiveille suuri vaalivoitto – tie aukeamassa brexitin nopealle toteuttamiselle

Et taida olla tekemisissä Suomen elättävän viennin kanssa. Kyllä EU on todella tärkäe asia teollisuudelle sekä viennille. Kaupanesteitä ei ole ja EUssa voidaan toimia samalla tavalla kuin Suomessa. Britannia on jo menettänyt suuren osan pankkimaailmastaan, 5 autotehdasta on ilmoittanut lopettavansa ja takuulla monet muut yritykset seuraavat esimerkkiä. Suunä vain ja ainoastaan sisämarkkinoilla pysyminen. Britannia on saksalaisten yritysen tytäryhtiömaa ja kun tullimuuri rulee EU:n ja Britannian välille tämä etu poistuu. Ja jos sopimukset pitää niin tuosta tullin puuttumisesta maksetaan Norjan tapaan noin kolme kertaa enemmän mitä jäsenmaat maksaa. Suomen bruttomaksu/henki on ollut perinteisesti siinä 50-60€ luokkaa/vuosi ja Norjan sisämarkkinamaksu noin 150€/henki/vuosi. Eli ilmaista etua ei ole olemassakaan. Mutta valheilla noita lukuja Britanniassa väännettiin kansalle. Kalliin hinnan vielä maksavat.