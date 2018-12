Britannian valtiolaiva voi ajautua tiistaina tuuliajolle – jos parlamentti hylkää brexit-sopimuksen, edessä on myrskyisiä aikoja

Todennäköistä on, että alahuone kaataa sopimuksen, jota pääministeri Theresa May ajaa kuin käärmettä pyssyyn.

Jos Britannia aikoi irrottaa valtiolaivansa köydet Euroopan unionin satamasta rinta rottingilla ja lähteä tyynesti purjehtimaan omille vesilleen, niin pieleen meni.

Todennäköistä on, että EU:n ja Britannian neuvottelema erosopimus kaatuu parlamentin äänestyksessä tiistaina.

Siihen viittaa silkka matematiikka.

Arvioiden mukaan neljännes pääministeri Theresa Mayn omista konservatiiveista äänestää sopimusta vastaan. Niin tekevät myös konservatiiveja muutoin tukevat Pohjois-Irlannin unionistipuolueen DUP:n parlamentaarikot sekä lähes koko oppositio.

Jos alahuone hylkää sopimuksen, edessä on jotakin sellaista, jota kukaan ei osaa ennustaa edes kohtalaisella varmuudella. Useissa puheenvuoroissa varoitellaan kaaoksesta ja täydellisestä tuuliajosta.

Useita mielenosoituksia sunnuntaina

Äänenpainot kovenivat ja sekavuus lisääntyi viikonloppuna.

Varhain sunnuntaiaamuna brittilehti The Sunday Times uutisoi hallituslähteisiin nojaten, että Theresa May on lykkäämässä tiistain parlamenttiäänestystä. Lehden mukaan pääministeri matkustaa Brysseliin keskustelemaan sopimuksen parantamisesta.

Myöhemmin päivällä sekä Mayn toimisto että BBC kiistivät väitteet: äänestys pidetään tiistaina.

Samaan aikaan Lontoossa ja muualla maassa pidettiin useita mielenilmauksia sekä brexitiä vastaan että sen puolesta. Vastustajat vaativat uutta kansanäänestystä ja puolustajat kovempaa brexitiä.

EU:n kanssa neuvoteltua ja huomenna äänestykseen tulevaa erosopimusta ei tunnu sen sijaan kannattavan juuri kukaan.

Sopimuksen ei katsota tarkoittavan sen paremmin kunnon eroa kuin kohtuullisia eroehtoja. Sitä pidetään ainoastaan totaalisesti vesitettynä kompromissina, jota parempaa ei vain saatu aikaiseksi.

Joutuuko pääministeri eroamaan?

Viime päivät eivät ole lisänneet sen paremmin brexit-sopimuksen kuin sen puolesta viimeiseen asti sinnikkäästi kampanjoivan pääministerin suosiota. Moni povaa Theresa Mayn joutuvan jättämään tehtävänsä.

Sunnuntaina useat Mayn tukijat astuivat kuitenkin esiin ja vakuuttivat, että näin ei tule käymään: pääministeri jatkaa tehtävässään, on äänestyksen lopputulos mikä tahansa.

– Hallitus vie asiaa eteenpäin. Sopimus on hyvä ja ainoa mahdollinen, korosti EU-erosta vastaava ministeri Stephen Barclay.

Myöskään entinen ulkoministeri Boris Johnson ei pidä Mayn eroa potentiaalisena vaihtoehtona.

– Hän voi jatkaa, vaikka häviäisikin äänestyksessä. Hänen pitää kuitenkin neuvotella sopimus uusiksi Brysselin kanssa, Johnson totesi.

Miten olisi niin sanottu Norjan malli?

Lauantaina Mayn hallituksen työ- ja eläkeministeri Amber Rudd esitti B-suunnitelmaksi ns. Norjan mallia. Siinä Britannia kuuluisi Euroopan talousalueeseen ja liittyisi tulliliittoon EU:n kanssa.

Jos erosopimus vastoin odotuksia hyväksytään huomenna, Britannia jättää Euroopan unionin sopimuksen kanssa 29. maaliskuuta. Eroa seuraa vähintään kahden vuoden siirtymäaika.