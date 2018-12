Britannian poliisi teki kaksi pidätystä dronehäirintään liittyen – Matkustajille ei makseta vahingonkorvauksia "epätavallisten olosuhteiden" takia

Ainakaan minun lennokki ei lähtevän tai laskeutuvan lentokoneen pintaan saisi mitään aikaan, edes naarmua. Eri laitteita on tuotantoyhtiöiden kopterit kun kuluttajille suunnatut mallit. Kukuttajamalleissa taitaa olla nopeus ja lentosäde yms, rajoitettuja. Toki tee-se-itse henkinen saa tehtyä millaisen kopterin haluaa kun materiaaria on hyvin saatavilla. Lentokenttää hallinnoivalla yhtiöllä on jäänyt turvavalmistelut tekemättä jos ei voi uutisen tapausta estää.