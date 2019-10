Britannian poliisi löysi 39 ruumista rekan kontista – kuljettaja on pidätetty ja poliisi on aloittanut murhatutkinnan

Kuljetusyhtiön mukaan tapaus "korostaa ihmissalakujetuksen vaaroja".

Poliisi löysi 39 ihmisen ruumiit rekan kontista Essexissä, Itä-Englannissa keskiviikkona. Ruumiit löytyivät Watergladen teollisuusalueelta Graysin kaupungista. Poliisi kutsuttiin paikalle 1.40 paikallista aikaa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan kuolleista 38 on aikuisia ja yksi teini-ikäinen. Poliisi on aloittanut murhatutkinnan. BBC:n mukaan viranomaiset yrittävät tunnistaa uhrit, mutta odottavat, että luvassa on pitkä työ.

Rekan kuljettaja on brittimedian tietojen mukaan 25-vuotias mies Pohjois-Irlannista. Hänet on pidätetty murhista epäiltynä.

Essexin poliisin mukaan rekka oli saapunut Englantiin Bulgariasta lauantaina.

Tapaus ei ole ainutlaatuinen

Britannian pääministeri Boris Johnson esitti Twitterissä surunvalittelunsa tapauksen johdosta.

– Olen tyrmistynyt tästä traagisesta tapauksesta Essexissä, Johnson sanoi tviitissään.

Hän kertoi saavansa tapauksesta säännöllisiä päivityksiä. Lisäksi Johnsonin mukaan Britannian sisäministeriö tekee tiivistä yhteistyötä Essexin poliisin kanssa, jotta tapaus saadaan selvitettyä yksityiskohtaisesti.

Brtiannian sisäministeri Priti Patel sanoi olevansa tapauksesta järkyttynyt. Hänen mukaansa poliisille on annettava työrauha tutkinnan suorittamiseksi. Patel sanoi, että sisäministeriön maahanmuuttoviranomaiset työskentelevät yhdessä poliisin kanssa tapauksen selvittämiseksi.

The Road Haulage Association (RHA) -kuljetusjärjestön pääjohtaja Richard Burnett sanoi traaginen tapauksen korostaa vaaroja, joita ihmisten salakuljettamiseen rekoissa liittyy.

Vastaavia tapauksia on ollut Britanniassa aikaisemminkin. BBC kertoo, että kesällä 2000 Doverin satamakaupungista Englannin etelärannikolta löytyi rekan kontista 58 kiinalaisen siirtolaisen ruumiit. Tapauksesta tuomittiin seuraavana vuonna hollantilainen kuljettaja.

Juttua korjattu 23.10.2019 kello 14.03: RHA on kuljetusjärjestö, ei kuljetusyhtiö kuten aiemmin virheellisesti kerrottiin.