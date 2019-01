Britannian parlamentti yrittää kaapata brexitin ohjat käsiinsä – luvassa iso äänestysrumba

Ratkaisua etsitään Irlannin saaren rajajärjestelystä. Pääministeri Theresa May haluaisi viedä Brysseliin "parlamentin hyvin selvän viestin"

Brexitillä eli Britannian EU-eroprosessilla on tänään tärkeä päivä – taas. Britannian parlamentti äänestää muutosesityksistä, joita kansanedustajat ovat tehneet pääministeri Theresa Mayn neuvottelemaan brexit-sopimukseen.

May piti esitellä viikko sitten "suunnitelma b", koska parlamentti oli kaatanut tammikuun puolivälissä murskalukemin hallituksen EU:n kanssa neuvotteleman alkuperäisen sopimuksen.

Mitään vaihtoehtoista suunnitelmaa ei Mayn suusta kuultu. Hän ainoastaan antoi epämääräisiä lupauksia siitä, että parlamenttia kuullaan.

Oppositiolle hän heitti täkyksi lupauksen, ettei Britannia työ- ja ympäristölainsäädäntöä heikennetä Britannian sanoessa hyvästit unionille.

Terveiset Brysseliin

Parlamentissa on kosolti kapinamielialaa ja haluja kaapata brexit-prosessi omiin käsiin.

Parlamenttitalon käytävillä on käynyt kuhina, kun kansanedustajaryhmät puoluerajoista piittaamatta ovat yrittäneet keksiä ratkaisuja, joiden taakse saataisiin enemmistön tuki.

Jos joku parlamentin muutosesityksistä saa suuren kannatuksen, on Mayn hallitus luvannut viedä terveiset Brysseliin.

Jos ja kun sopimusta saadaan viilattua EU:n kanssa, tuodaan se uudelleen parlamentin äänestettäväksi. Näin lupasi pääministerin tiedottaja tiistaiaamuna.

Kansanedustajien muutosesityksissä vaaditaan muun muassa, että estetään vaihtoehto, jossa Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. Tämä "no-deal-brexit" on ollut variksenpelätin, jolla pääministeri May on paimentanut vastahakoisia kansanedustajia sopimuksen taakse.

Siirtymäajalle pidennys

Eroneuvotteluille varattu kaksi vuotta tulee umpeen tasan kahden kuukauden kuluttua, 29. maaliskuuta. Eräissä muutosesityksissä vaaditaan eropäivän lykkäämistä jopa vuoden loppuun saakka, jotta saataisiin lisää aikaa jatkoneuvotteluille EU:n kanssa.

EU:n edustajien suusta on tosin tämän tästä kuultu, ettei sopimusta avata enää uudelleen. Mutta talouden tunnunlukujen heiketessä jäljelle jäävillä 27 EU-maalla tuskin on haluja syöksyä Britannian äkkieron epävarmuuteen.

BBC on saanut käsiinsä dokumentin, jossa kirjava joukko kansanedustajia esittää siirtymäajan pidentämistä vuoden 2020 lopusta joulukuuhun 2021. Virallinen brexit-päivä pysyisi ennallaan

Siirtymäaikana juuri mikään ei mikään muutu. Britannia noudattaa EU-lakeja, maksaa Brysselin kanssaan ja Irlannin saarta halkova raja pysyy avoimena.

Backstop romukoppaan

Siirtymäkauden pidentämisen ideana on antaa lisää aikaa pysyvän vapaakauppasopimuksen solmimiseen Britannian ja EU:n välille.

Varsin paljon julkisuutta on saanut konservatiivikansanedustaja Graham Bradyn muutosehdotus, jossa Irlannin kovan rajan estämiseksi kehitetty perälauta, backstop, korvattaisiin brexit-sopimuksessa "vaihtoehtoisilla järjestelyillä".

Pääministeri May asettui tukemaan Sir Graham Bradyn esitystä ja toivoi sille mahdollisimman laajan kannatuksen parlamentin äänestyksessä, jotta hän voisi viedä Brysseliin "hyvin kirkkaan viestin siitä, mitä parlamentti haluaa".