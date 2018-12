Britannian parlamentti äänestää brexit-sopimuksesta tammikuussa – May tyrmää uuden brexit-kansanäänestyksen

Kai te tiedätte mitä tapahtuisi jos eliitti pakottaisi kansan uuteen brexit-äänestykseen? Britannian kansan ylivoimainen enemmistö halusi ensimmäisessä äänestyksessä palata takaisin itsenäisyyteen eli brexitin puolesta äänesti peräti neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaan. Tuo on kansanäänestyksessä sama kuin murskalukemat ja ero on vain kasvanut lisää sittemmin. Vielä samana iltana kun eliitti ilmoittaisi uudesta äänestyksestä, britannian kadut täyttyisivät keltaliivi-briteistä ja se olisi niin täydellinen kaaos, että sitä ei olla nähty vuosikymmeniin. Me puhumme nyt briteistä jotka ovat tapelleet kaikkien mahdollisten kanssa läpi vuososatojen ja se on heidän kollektiivisessa takaraivossaan se vipu milloin jalkaudutaan kaduille. Eliitti voi tehdä melkein mitä tahansa muita temppuja, mutta uutta äänestystä he eivät rokene järjestää, sillä niin valtaisa on eliitillä pelko kansaa enemmistöä kohtaan ja niin sen pitääkin olla.