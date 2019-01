Britannian parlamentissa mietitään hallituksen syrjäyttämistä ratkaisevan brexit-äänestyksen alla – May varoitti rikkomasta luottamusta demokratiaan

Alahuoneessa rakennetaan puoluerajat ylittävää rintamaa, joka estäisi Britannian eron EU:sta ilman sopimusta.

Britannian parlamentissa viritellään kapinaa ratkaisevan brexit-äänestyksen alla. Parlamentin alahuone äänestää pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman EU-erosopimuksen kohtalosta tiistaina.

Sunday Times -lehden mukaan kapinalliset aikovat vääntää pääministeri Maylta kontrollin brexit -prosessin hoitamiseen muuttamalla parlamenttityöskentelyn sääntöjä, niin että kansanedustajien aloitteille annetaan etusija hallituksen esityksiin nähden, jos hallituksen sopimuspaperi kaatuu tiistaina.

Kapinarintamassa on edustajia kaikista puolueista. Tavoitteena on viivyttää brexit-prosessia tai pysäyttää se kokonaan.

EU-myönteisen liberaalipuolueen johtajan Vince Cablen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että estetään Britannian lähtö EU:sta ilman sopimusta.

Artikla 50 peruutusvaihteelle

Cable sanoi BBC:n haastattelussa, että tarkoituksena on peruuttaa artikla 50:n toimeenpano. Artikla 50 on EU:n Lissabonin perussopimuksen kohta, jossa määritellään unionista eroamisen pelisäännöt.

Lähtö EU:sta ovet paukkuen ilman sopimusta on myös Theresa Mayn karttakeppi, jolla hän yrittää ohjata kansanedustajia brexit-sopimuksen taakse. Erolla ilman sopimusta olisi katastrofaaliset seuraukset Britannialle, May varoitti kirjoituksessaan Sunday Express -lehdessä.

Mayn mukaan hallituksen äänestystappiosta voi seurata joko EU-ero ilman sopimusta tai brexitin peruuntuminen kokonaan.

Äänestäjien tahto vaarassa

May muistutti kansanedustajia, että brexitin puolesta äänestäneiden tahtoa ei saa häpäistä. Jotkut näistä äänestäneistä ovat Mayn mukaan asettaneet toivonsa poliittiseen prosessiin ensimmäisen kerran elämässään.

– Se olisi luottamuksen pettäminen demokratiassamme katastrofaalisella ja anteeksiantamattomalla tavalla, May kirjoitti.

May kirjoitti, että alahuoneen äänestys on "isoin ja tärkein päätös, joka meidän sukupolvemme kansanedustajia on pyydetty tekemään".

May neuvottelema sopimus on joutunut tulilinjalle joka suunnasta. Sitä ovat arvostelleet sekä kovaa brexitiä vaativat konservatiivit että uutta kansanäänestystä vaativat EU:n ystävät.

Hallituksen uskotaan kärsivän selvän tappion tiistain äänestyksessä.

Epäluottamuslause vireille "pian"

Hallituksen brexit- ministeri Stephen Barcley sanoi BBC:n haastattelussa, että riittävän monen kansanedustajan taivuttaminen sopimuksen taakse voi olla "haastavaa". Mutta vaikka sopimus menisikin nurin, Barcley uskoo parlamentin lopulta tukevan "jotakin tämän sopimuksen kaltaista".

Oppositiossa olevan työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi, että lähtö EU:sta ilman sopimusta olisi katastrofi ja että hänen puoleensa tekee kaikkensa estääkseen sellaisen ratkaisun.

Corbyn haluaa mieluummin uudet parlamenttivaalit kuin uuden kansanäänestyksen. Hän sanoi esittävänsä hallitukselle epäluottamuslausetta "pian", jos May häviää tiistain äänestyksen.

Jos uudet vaalit pidetään ennen brexit-päivää 29. maaliskuuta, ei aikaa uusille neuvotteluille EU:n kanssa ole tarpeeksi. Näin Britannian hallitus joutuisi lykkäämään eropäivää, Corbyn sanoi.