Britannian pääminsiteri Theresa May uskoo edelleen brexit-sopuun

Sopu brexit-sopimuksesta on yhä saavutettavissa, uskoo Britannian pääministeri Theresa May. Britannian parlamentin alahuoneelle puhunut May sanoi uskovansa edelleen, että neuvoteltu sopimus on paras lopputulos.

Haitallisimpana sekä Britannialle itselleen että koko EU:lle on pidetty vaihtoehtoa, jossa Britannia jättää EU:n hallitsemattomasti ilman sopimusta.

Mayn mukaan neuvotteluissa on edistytty viime viikkoina niin erosopimuksen kuin EU:n ja Britannian tulevien suhteidenkin tiimoilta. May sanoi edistystä tulleen myös vaikeana kysymyksenä pidetyn Pohjois-Irlannin rajan suhteen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron uskoo, että brexit-neuvotteluissa voidaan edetä. Macron aikoo keskustella Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa myöhemmin tänään.

Macronin mukaan EU on kuitenkin valmistautunut kaikkiin vaihtoehtoihin, myös Britannian sopimuksettomaan eroon.