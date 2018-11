Britannian pääministeri Theresa Maylla on Brexit-tanssin viime minuuteilla vaikeat askelkuviot – Maylla on EU-erosta vielä kovempi päänsärky kuin muulla Euroopalla

Mirja Niemitalo.

Kädet sahaavat vartalon sivulla ja lantio kääntyy kankeasti ympäri. Ison-Britannian pääministeri Theresa Mayn tanssiaskelissa on yhtä vähän viehkeyttä kuin ensimmäisen sukupolven roboteissa. Youtubessa kiertävät videot Mayn pyörähtelystä syksyiseltä matkalta Kapkaupungissa ja Nairobissa naurattavat.

Samantapainen esitys nähtiin konservatiivien puoluekokouksessa lokakuun alussa, kun May keinahteli lavalle Abban Dancing Queen -kappaleen tahtiin. Maybot-tanssiliikkeistä voikin tulla pikkujoulujen suosittu esiintymisnumero.

Heikot tanssitaidot eivät korreloi sen kanssa, että May rakastaa kenkiä. Mayn kenkien väristä, muodosta ja kuvioinnista on totuttu vetämään pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

May viis veisaa siitä, mitä hänestä ja hänen kengistään ajatellaan. Hän on kuitannut asian toteamalla: "Tiedän, että minulla on aivot ja olen vakavasti otettava, joten voin pitää sieviä kenkiä".

Pitkänä naisena hän suosii matalahkoja korkoja. Kenkiä säilytetään huolellisesti laatikoissa.

May ei ollut mikään kokematon tyttönen, kun hänet valittiin konservatiivisen puolueen puheenjohtajaksi ja pääministeriksi 2016. Ennen pääministerin pestiä May on tehnyt pitkän uran parlamentissa, jossa hän on istunut vuodesta 1997 lähtien.

May piti sisäministerin vaativaa salkkua vuodesta 2010 aina pääministerivalintaansa saakka. Sisäministerinä hän kunnostautui kovilla otteilla terrorisminvastaisissa toimissa ja tiukassa maahanmuuttopolitiikassa.

May päätti jo 12-vuotiaana, että isona hänestä tulee poliitikko. Toisten auttaminen ja yhteisöllisyys ovat kodin perintöä. Papin tyttärenä hän kävi vielä opiskeluaikoinakin sunnuntaisin kirkossa. Opiskeluajoilta Oxfordista löytyi myös puoliso. Pakistanin sittemmin murhattu pääministeri Benazir Bhutto toimi nuorten amorina.

Hieman etäisenä pidetty May keskittyy työntekoon ja hän onkin varsin suoraviivainen poliitikko. Mayta ihaillaan, mutta harvalle tulisi mieleen pyytää häntä mukaan baarikierrokselle. May on aina halunnut tulla tunnetuksi työnsä kautta. Hänen ansioikseen luetaan kokemus, pätevyys ja päätöksentekokyky. Lujaluontoiseksi naiseksi hän on toisinaan hauraan näköinen. Tämä voi johtua siitä, että hänellä todettiin joitakin vuosia sitten ykköstyypin diabetes, mikä vaatii veronsa.

Vaatimaton tanssitaito ja kenkävalinnat ovat Mayn tämän hetken pienimpiä murheita. Paljon isompaa päänsärkyä aiheuttaa Brexit-neuvottelujen loppusuora.

Harmaantunut lady on saanut kotirintamalla kovaa arvostelua Brexit-neuvottelujen kulusta. Maylla on täysi työ sovittaa tanssiaskeleet sen mukaan, kenen tukea hän kulloinkin tarvitsee.

Vähemmistöhallitusta johtava May on lähes mahdottoman tehtävän edessä, sillä parlamentissa hänen on saatava Brexitin kannattajien lisäksi ääniä myös Brexitin vastustajilta. Liike- ja elinkeinoelämä pelkää katastrofia, mutta May on sanonut uuden kansanäänestyksen vaatijoille tiukasti ei. Saman piruetin aikana pitäisi saada edistystä myös EU:n kanssa.

EU-jäsenyyttä kannattanut May on joutunut siivoamaan tanssilattialla muiden jälkiä sen jälkeen, kun kuningaskunnassa lietsottiin vuosikausia halveksuntaa EU:ta kohtaan. Sittemmin EU-eroa ajaneista poliitikoista ei ole ollut vastuunkantajiksi.

Paineet ovat kovat, sillä juuri nyt eletään ratkaisevia hetkiä. Sopimus EU:n kanssa halutaan saada aikaan vielä tässä kuussa. May ja hallituksen Brexit-ministerit hiovat parhaillaan erosopimuksen luonnosta, jonka odotetaan valmistuvan näinä päivinä. Brittimedia on raportoinut, että hallituksen pitäisi kokoontua alkuviikosta käsittelemään Brysselille esiteltävää asiakirjaa, jos he vain ensin pääsevät siitä itse sopuun.