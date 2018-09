Britannian pääministeri Theresa May puolusti brexit-suunnitelmaa, jota ex-ulkoministeri Boris Johnson nimitti "mielenvikaiseksi"

Siinäpäs tuli melkoinen nipullinen eliitin hiomaa hubbalooraa. Tuosta on näköjään tullut globalistien lempi-pelottelu-fraasi, että EU-ero maksaa maltaita. Höpöhöpö eikä maksa, sillä kun maa itsenäistyy ja voi jatkossa tehdä itse omat kauppasopimukset ja elää vapaasti maailmassa, niin ei sellaiselle voi hintaa laittaa. May se tässä on Britannian upean tulevaisuuden edessä ja en jaksa uskoa hänellä olevan montaakaan viikkoa enää työpaikkaa jäljellä.

Seuraavien jähtijöiden joukossa ovat Puola, Unkari ja Italia ja siihen se Eurostoliitto sitten kaatuu ja me kaikki vapaudumme. Siitä tulee monelle ihmeiden aika kun paksu valheverho revitään kerralla alas että kuinka ihana ja mahtava vapaa maailma on. Ei maksa miljardeja ja päinvastoin me saamme miljardeja kuin kauppa luistaa ja rakkaus sykkii.