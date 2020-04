Britannian pääministeri Boris Johnson sai poikalapsen yhdessä kihlattunsa kanssa

Boris Johnson kihlautui helmikuussa konservatiivipuolueen entisen viestintäjohtajan Carrie Symondsin kanssa. Lapsi on pariskunnan ensimmäinen.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin kihlattu Carrie Symonds on synnyttänyt poikavauvan. Poika syntyi lontoolaisessa sairaalassa varhain keskiviikkoaamuna, kertoivat Johnson, 55, ja Symonds, 32, tiedotteessa BBC:n mukaan. Äiti ja lapsi voivat hyvin.

Pariskuntaa onnittelivat useat poliitikot, muun muassa työväenpuolueen tuore puheenjohtaja Keir Starmer.

Johnson palasi töihin maanantaina toivuttuaan vakavasta covid-19-taudista.

Johnsonilla todettiin koronavirustartunta kuukausi sitten. Johnsonin kunto heikkeni hänen kärsittyään usean päivän ajan sitkeistä oireista. Hän vietti sairaalahoidossa viikon, josta osan aikaa teho-osastolla. Johnson on kertonut taudin vaarantaneen hänen henkensä.

Päästyään sairaalasta Johnson jatkoi toipumista taudista kahden viikon ajan vapaa-ajan asunnollaan.

Myös Johnsonin puolisolla Symondsilla oli koronavirukseen viittaavia oireita, mutta hän toipui nopeasti.

Johnson ja Symonds kertoivat helmikuussa kihlautuneensa ja odottavansa ensimmäistä yhteistä lastaan. Tuolloin lapsen kerrottiin syntyvän "kesän alussa".

Pari asuu pääministerin virka-asunnossa Downing Streetillä. The Guardianin mukaan he ovat ensimmäinen naimaton pari asunnossa. Jos Johnson ja Symonds avioituvat, kyseessä on ensimmäinen kerta Britanniassa 250 vuoteen, kun pääministeri menee naimisiin virassa ollessaan.

Johnsonilla on neljä lasta aikaisemmasta avioliitostaan Marina Wheelerin kanssa. Wheeler on Johnsonin toinen vaimo. Johnson kertoi pariskunnan erosta syyskuussa 2018. Ero astui voimaan vasta tämän vuoden helmikuussa. Johnson ja Wheeler ehtivät olla naimissa 25 vuoden ajan.

Johnsonilla on tiettävästi lisäksi ainakin yksi avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, mutta hän on toistuvasti kieltäytynyt kommentoimasta lastensa lukumäärää.

Britannian pääministeriksi Johnson valittiin heinäkuussa. Hän on erityisen tunnettu vuoden 2016 brexit-kampanjakasvona. Johnson lupasi toteuttaa brexitin tullessaan pääministeriksi. Ero tapahtui lopulta tammikuun viimeisenä päivänä.