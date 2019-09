Britannian lipun alla kulkeva tankkeri on Iranin mukaan "vapaa lähtemään" – yhä epäselvää, onko alusta vapautettu

Iranin mukaan heinäkuussa kiinniotettu öljytankkeri on vapaa liikkumaan. Yhä on kuitenkin epäselvää, milloin alus pääsee lähtemään paluumatkalle.

Sunnuntaina levisi tieto, jonka mukaan Iran on vapauttamassa Britannian lipun alla kulkevan tankkerialuksen Stena Imperon.

Maanantaina Iranin viranomaiset ilmoittivat, että alus on "vapaa lähtemään". Asiasta kertoivat muun muassa CNN, The Telegraph ja The New York Times.

– Oikeudellinen prosessi on saatu päätökseen ja sen mukaan ehdot tankkerin vapauttamiseksi on täytetty ja öljytankkeri voi liikkua, kertoi hallituksen tiedottaja Ali Rabiei brittilehti The Telegraphin mukaan.

Lehden tietojen mukaan yhä on kuitenkin epäselvää, milloin alus todella lähtee matkaan. Aluksen vapauttaminen merkitsisi Iranin ja Britannian välillä vallitsevan kahden kuukauden mittaisen pattitilanteen raukeamista.

Vaikka alus pääsisi matkaan, Britannian ja Iranin välit näyttävät yhä kireiltä. Boris Johnson sanoi maanantaina, että Britannia uskoo Iranin olevan vastuussa Saudi-Arabian öljynjalostuslaitoksiin syyskuun puolivälissä kohdistuneista iskuista. Britannia on Euroopan suurista maista ensimmäinen, joka asettuu Yhdysvaltojen puolelle osoittamaan syyttävällä sormella kohti Irania. Esimerkiksi Ranska tai Saksa ei ole ilmaissut kantaansa.

Tieto aluksen vapautumisesta tuli Ruotsista

Aluksen vapauttamisesta kertoi sunnuntaina ensimmäisenä aluksen omistavan ruotsalaisen varustamon johtaja Erik Hanell.

– Aamulla saamamme tiedon perusteella vaikuttaa siltä, että he vapauttavat Stena Imperon muutamien tuntien sisällä, Hanell kommentoi SVT:lle.

– Käsityksemme on, että poliittinen päätös laivan vapauttamisesta on tehty, Hanell jatkoi.

Myöhemmin sunnuntaina asiaa kommentoi Iranin alueellisen merenkulkuhallinnon edustaja.

– Englantilaistankkeri Stena Impero päästetään vapaaksi pian eli yhteensä 65 päivän kiinnioton jälkeen. Se pääsee aloittamaan matkansa kohti kansainvälisiä vesiä, merenkulkuhallinnon päällikkö Allahmorad Afifipour sanoi.

Seitsemän miehistön jäsentä vapautettu jo aiemmin

Ilmoitus aluksen vapauttamisesta saapui vain päivää ennen kuin Britannian pääministerin Boris Johnsonin ja Iranin presidentin Hassan Rouhanin on tarkoitus tavata YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa.

Iranin vallankumouskaarti otti Britannian lipun alla kulkevan aluksen haltuunsa heinäkuun puolivälissä.

Tekoa on pidetty kostoiskuna sille, että Britannia otti haltuunsa iranilaisen aluksen Gibraltarilla kaksi viikkoa ennen kuin Iran miehitti Stena Imperon. Iranilaisaluksen epäiltiin kuljettavan öljyä Syyriaan, mikä on vastoin EU:n talouspakotteita. Britannia vapautti aluksen kahden viikon jälkeen.

Seitsemän Stena Imperon miehistön jäsentä vapautettiin syyskuun alussa, mutta osa on yhä vangittuina.