Britannian konservatiivipuolue vetää uusia jäseniä - ehkä itsenäisyyspuolueen riveistä

Britanniaa hallitseva konservatiivipuolue on saanut kesän aikana tuhansia uusia jäseniä. Piikki suosiossa ei kuitenkaan välttämättä kieli, että puolueella menee mainiosti: EU-eroon liittyvän kiistelyn repimässä puolueessa pelätään, että tulijoilla on taka-ajatuksia.

EU-myönteiset kansanedustajat epäilevät, että kovan EU-eron ja itsenäisyyspuolue Ukipin kannattajat haluavat jäsenyyden laittaakseen konservatiivien johdon uusiksi. EU-eroa kannattaneen Leave-kampanjan suurin rahoittaja, liikemies Arron Banks on kannustanut samanmielisiä liittymään konservatiiveihin.

Banks on avoimesti myöntänyt haluavansa, että konservatiivien seuraava johtaja on kovan EU-eron kannalla, jos nykyinen pääministeri Theresa May saa lähtöpassit. Mayn suunnitelma eron jälkeisestä EU-suhteesta ei ole miellyttänyt kovan linjan kannattajia. Esimerkiksi entinen ulkoministeri Boris Johnson ja entinen brexitministeri David Davis jättivät pestinsä, koska heidän mielestään May haluaa säilyttää liian läheisen suhteen unioniin.

Puolueen sääntöjen mukaan jäseneksi liittyneet saavat äänestää johtajavaaleissa kolme kuukautta liittymisensä jälkeen.

May: Ei kompromisseja

Banks pyrki noudattamaan omaa ohjettaan myös itse: viime kuussa hän haki konservatiivien jäseneksi, mutta puolue torppasi pyynnön. Banksin ajateltiin huonontavan puolueen mainetta.

Brexitiä kannattavat kansanedustajat ovat olleet eri mieltä. He muistuttivat, että Banks oli puolueen jäsen vielä vuonna 2013, ja että Ukipista konservatiivien puoleen kääntyvät on syytä toivottaa tervetulleiksi.

Puolueen pääkonttorilta ei ole suostuttu kommentoimaan Banksin jäsenhakemusta tai kertomaan jäsenlukuja.

Pääministeri May vakuutti jälleen sunnuntaina Sunday Timesissa julkaistussa kolumnissaan, että hän pysyy heinäkuussa julkistetussa suunnitelmassa eikä suostu kansallisen edun vastaisiin kompromisseihin. Vastustajien on kerrottu kokoavan vaihtoehtoista suunnitelmaa, joka on tarkoitus paljastaa puoluekokouksessa myöhemmin tässä kuussa.