Britannian konservatiivien johtoon tarjolla vain brexitin kannattajia – Boris Johnson on tänään alkavan pudotuspelin ylivoimainen voittajasuosikki

Britannian brexit-kipuilua ja pääministeri Theresa Mayn kujanjuoksua seurannut saattoi ajatella, ettei hänen seuraajakseen olisi tungosta.

Mitä vielä! Brittikonservatiivien puheenjohtajakilpaa lähti mukaan kymmenen poliitikkoa, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ehdokaskatraassa on tällä kertaa vain kaksi naista.

Mayn seuraaja valitaan monipolvisessa prosessissa, jonka voittaja ilmoitetaan heinäkuun loppupuolella.

Konservatiivikansanedustajien keskuudessa suoritettavan äänestysrumban ensimmäinen kierros oli tänään torstaina illansuussa.

Kolme ehdokasta tipahti

Ennakkosuosikki, entinen ulkoministeri Boris Johnson otti paalupaikan. Hän sai 114 ääntä jaossa olleista 313:sta.

Nykyinen ulkoministeri Jeremy Hunt tuli kakkoseksi 43 äänellään. Ympäristöministeri Michael Gove keräsi 37 ääntä, entinen brexit-ministeri Dominic Raab 27 ääntä.

Jatkoon pääsivät myös sisäministeri Sajid Javid (23), terveysministeri Matt Hancock (20) ja kehitysyhteistyöministeri Rory Stewart (19).

Kisasta putosivat entinen Andrea Leadsom, Mark Harper ja Esther McVey. He jäivät alle vaaditun 17 äänen.

Jeremy Hunt luetaan brexit-kysymyksessä ehdokaskatraan maltillisiin.

Kansanäänestystä ei haluta

Puheenjohtajataistoa hallitsee yksiteema ylitse muiden: Britannian EU-ero eli brexit.

Vaikka konservatiivipuolueessa on EU-asioissa väkeä joka lähtöön, on ehdokkaiksi valikoitunut vain brexitin kannattajia. Ehdokkaissa ei ole ensimmäistäkään, joka haluaisi toisen brexit-kansanäänestyksen.

Pehmeintä brexit-linjaa edustavat Rory Stewart ja Matt Hancock.

Puheenjohtajavaalin ylivoimainen voittajasuosikki on entinen ulkoministeri Boris Johnson. Hän oli vuoden 2016 kansanäänestyksen brexit-kampanjan toinen keulakuva, ja häneen muut ehdokkaat peilaavat kantojaan.

Johnson sanoo, että Britannia lähtee EU:sta nykyisen jatkoajan loputtua 31. lokakuuta – ilman sopimusta, jos EU ei taivu myönnytyksiin.

Michael Gove saattaa kompastua kohuun 20 vuoden takaisesta huumekokeilusta.

Donald Trumpin kopio

Boris Johnson muistuttaa otsatukkaa myöten ystäväänsä Donald Trumpia. Myös Johnson liioittelee ja antaa lupauksia, joita on mahdoton toteuttaa.

Karismaattisen esiintymisensä takia Johnson on kenttäväen suuri suosikki. Jos hän selviää parlamentaarikkojen äänestyksissä kahden parhaan joukkoon, on hänen voittonsa hyvin todennäköinen.

Löysät puheet ja suurpiirteisyys tosiasioista voivat myös olla Johnsonin kompastuskivi. Johnson on joutunut muun muassa selittämään, mitä hän tarkoitti verratessaan burkaan pukeutunutta naista puhelinkoppiin.

Konservatiivipuolueen puheenjohtajavalinta on salainen lippuäänestys. Aikaisemmilla kerroilla ennakkosuosikki ei päässyt maaliin saakka.

Andrea Leadsom oli Theresa Mayn vastaehdokas vuonna 2016. Hän luopui leikistä ennen jäsenistön postiäänestystä.

Huumeista kompastuskivi

Michael Gove luettiin pitkään Johnsonin vahvaksi haastajaksi, sillä Govea on pidetty pätevänä ja vakaana. Hän on ainoa, joka olisi valmis pidentämään nykyistä takarajaa, joka on 31. lokakuuta..

Goven osakkeet laskivat, kun paljastui, että hän nuuski kokaiinia iltabileissä parikymmentä vuotta sitten. Huumekokeilu saattoi Goven ikävään valoon, sillä hän oli noihin aikoihin Times-lehden toimittajana ajanut tiukkaa, huumeisen vastaista linjaa.

Nyt Johnsonin ykköshaastajana pidetään Jeremy Huntia. Hänen arka paikkansa on se, että hän on brexit-käännynnäinen eli hän äänesti vuoden 2016 kansanäänestyksessä Britannian EU-jäsenyyden puolesta.

Maltillisilla puheillaan Hunt voi toisaalta saada kannatusta eri leireistä. Johnsoniin verrattuna Hunt on varsin väritön poliitikko.

Maahanmuuttotausta valttina

Sajiv Javid käy kampanjaa muista poikkeavalla tavalla. Hän korostaa olevansa pakistanilaisten maahanmuuttajien lapsi.

Entinen brexit-ministeri Dominic Raab edustaa on kovaa linjaa. Hänelle kaupankäyntiin EU:n kanssa riittäisi Maailman kauppajärjestön (WTO:n) antamat puitteet. Raab olisi hätätilassa valmis ohittamaan parlamentin, jotta brexit saadaan toteutettua.

Konservatiivipuolueen puheenjohtajaksi tulee Britannian pääministeri.

Mutta valitun pääministeriura voi jäädä lyhyeksi, jos oppositio saa taakseen muutamia hallituspuolueen kansanedustajia luottamuslauseäänestyksessä. Silloin edessä ovat ennenaikaiset parlamenttivaalit.

Juttua muokattu 16.40.