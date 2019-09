Britannian hallitus julkisti vastentahtoisesti arvionsa sopimuksettoman brexitin vaikutuksista – arvio povaa kaaosta

Yhdistyneillä Kuningaskunnilla on oma valuutta ja oma keskuspankki, joten sen rahapolitiikka on täysin omissa käsissä tälläkin hetkellä. Britannia ei kuulu Schengen-alueeseen, eli sinne mennään tullin kautta, ja matkustajilla tulee olla passi. He itse eivät vaan ole viitsineet valvoa EU:n kansalaisten kulkemista erityisen tarkkaan, vaikka se olisi jo nyt kuitenkin mahdollista. Brexitin myötä Britannia menettää vapaakauppasopimuksen EU:n kanssa, joten siinäpähän käyttävät aikansa tarkastellakseen kuljetuksia, jotka rajan yli kulkevat, jos ei parempaa tekemistä ole. Britannialla on monissa muissakin EU-asioissa erityisvapauksia, esim. työntekijöiden oikeuksien suhteen.

Kauppasopimuksiin asialla on vaikutusta. Valitettavasti entinen maailman suurin imperiumi on nykyään enää tynkä, jossa asuu alle 1% maailman ihmisistä, ja jolla ei ole minkäänlaista voimaa kauppaneuvotteluissa. Jos Britit esim. haluavat vapaakauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, se tulee olemaan mallia ota tai jätä. Samalla britit saavat kokea, minkälaista on ostaa tuotteita, joiden turvallisuus- ja laatuvaatimukset ovat huomattavasti EU:n standardeja matalammat.

Ehkä se silti kannattaa. Onnea matkaan. Jää vähän ikävä laadukkaita Brittiläisiä verkkokauppoja, joille saattaa ottaa ohraleipä tämän seurauksena.