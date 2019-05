Britannian hallituksen ja opposition neuvottelut ajoivat karille – Nigel Farage päivystää brexit-haaskalla valtapuolueiden tuhoa

Theresa Mayn erosuunnitelmat voivat nostaa valtaan kovan linjan EU-eron kannattajia. Parlamentti on torjunut Mayn brexit-sopimuksen kolmesti ennen ensi viikon neljättä yritystä.

Britannian pääministerin Theresa Mayn lähtölaskenta on käynnissä. May ei ole ilmoittanut tarkkaa eropäivää, sillä hän haluaisi saada parlamentilta sitä ennen siunauksen brexit-sopimukselleen.

Mayn tarkoituksena on tuoda EU:n kanssa neuvoteltu erosopimus Britannian parlamentin äänestykseen kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Parlamentti on tyrmännyt sopimuksen jo kolme kertaa.

Ennuste ei ole hyvä neljännelläkään yrityksellä. Sopimuksen teksti ei ole muuttunut lainkaan, eikä Mayn hallitus ole saanut minkäänlaisia lupauksia opposition työväenpuolueelta.

Mayn konservatiivihallitus on neuvotellut työväenpuolueen kanssa kuuden viikon ajan brexit-sopimuksen pelastamisesta. Perjantaina iltapäivällä kerrottiin, että neuvottelut ovat tulleet tiensä päähän.

Työväenpuolue oli esittänyt vähimmäisvaatimuksenaan, että Britannia solmii tulliliiton EU:n kanssa. Konservatiivien jyrkälle brexit-leirille tämä ei käy, sillä se estäisi Britanniaa solmimasta omia kauppasopimuksia.

Onko Boris Johnsonin vuoro?

Työväenpuolue pelkää, että Mayn seuraaja repii puolueiden neuvotteleman sopimuksen kappaleiksi. Todennäköistä on, että Mayn paikalle nousee jyrkkää EU-eroa ajava poliitikko. Ykkössuosikki tällä hetkellä on entinen ulkoministeri Boris Johnson.

Halukkaita on runsaasti konservatiivipuolueen puheenjohtajaksi ja pääministeriksi. Guardian on laskenut tarjokkaita olevan noin 20.

Yksi poliitikko, joka odottaa vesi kielellä konservatiivipuolueen repivää sisäistä kiistaa ja mahdollista hajoamista, on Nigel Farage.

Jos pitäisi valita yksi henkilö, johon Britannian vastenmielisyys EU:ta kohtaan henkilöityy, on se eittämättä Farage. Hän on taistellut Britannian irrottamiseksi EU:sta pian 30 vuotta.

Brexit-puolueelle luvassa äänivyöry

Ja taistelu jatkuu. Reilun viikon päästä Britannia äänestää EU-parlamentin vaaleissa, vaikka alkuperäisen aikataulun mukaan saarivaltion olisi pitänyt erota unionista jo maaliskuun lopussa.

Nigel Faragen tammikuussa perustama Brexit-puolue (Brexit party) saa gallupien mukaan leveimmän siivun brittiäänistä, luultavasti yli 30 prosenttia.

Farage ehti jo kertaalleen julistautua poliittiseksi eläkeläiseksi, vaikka ikää ei ole mittarissa 55 vuotta enempää.

Farage katsoi elämäntyönsä tehdyksi, kun enemmistö briteistä halusi kesäkuun 2016 kansanäänestyksessä maan jättävän EU:n taakseen.

Faragen koko poliittinen ura liittyy taisteluun EU:ta vastaan. Hän liittyi nuoren konservatiivipuolueeseen, mutta erosi siitä vuonna 1992 protestina Maastrichtin sopimukselle, joka vei unionia Faragen mielestä liikaa liittovaltion suuntaan.

Sen jälkeen Farage perusti aatetovereidensa kanssa Ukip-puolueen (United Kingdom Independence Party), jonka johtajana hän oli vuoden 2016 kansanäänestykseen saakka. EU-parlamentissa hän on istunut vuodesta 1999.

Eliitti päävastustajana

Toukokuussa 2010 Farage lennätti parlamenttivaalipäivänä pienkoneella Ukipin banderollia Northamptonshiressa, kun kone yhtäkkiä syöksyi maahan. Farage toimitettiin puoleksi tiedottomansa koneen hylystä sairaalahoitoon.

Faragen kolme vihollista ovat EU, maahanmuutto ja eliitti. Eurovaalikampanjaa Faragen Brexit-puolue on käynyt yhdellä ainoalla teemalla: eliitti petti kansanäänestyksen brexit-lupauksen.

Eliitin vastaista imagoa Farage vaalii kuvauttamalla itseään pubissa olutlasi toisessa ja tupakka toisessa kädessä. Hän osaa lähestyä kadunmiestä yksinkertaisella puheenparrella, jossa mutkat vedetään suoraksi eikä takerruta liikaa tosiasioihin.

Todellisuudessa hän on kaukana siitä kansanmiehestä, jollaisen kuvan hän haluaa antaa äänestäjille. Farage on varakkaan eteläenglantilaisen perheen vesa, joka kävi yksityiskouluja ja valmistui pörssimeklariksi.

EU:lta taskuun hyvät rahat

Farage on karismaattinen esiintyjä, jonka puheet saavat kuulijat räjähtämään tämän tästä nauruun. Valtapuolueissa häntä on pidetty poliittisena pellenä, jota ei tarvitse ottaa niin tosissaan. Tilanne on nyt muuttumassa ratkaisevasti.

Vanhasta Ukip-puolueesta Farage erosi viime joulukuussa. Ukip oli hänen mukaansa liukunut äärioikeistolaisten ja uusfasistien käsiin.

Uuden Brexit-puolueen EU-linjaus on yhtä tiukka kuin Ukipillakin. Farage haluaa, että Britannia kerää kimpsunsa ja lähtee EU:sta ovet paukkuen.

Sitä odotellessa Nigel Farage istuu EU-parlamentin penkille, nostaa mukavaa palkkaa ja myöhemmin eläkettä.

Siteitä mantereen puolelle hänellä on muutenkin. Hän on Ranskan hugenottien perillisiä, ja hänen toinen vaimonsa Kirsten Mehr oli saksalainen. Pariskunnan kahdella lapsella on brittipassin lisäksi varalta myös Saksan passit.