Britannian EU-eroneuvottelut jäihin – Britannian brexit-ministerin palavereiden maraton ei tuottanut tulosta

EU:sta on kasvanut kauhistuttava hirviö josta eroon pääseminen on tuskainen operaatio. En kuitenkaan epäile hetkeäkään etteikö upea Britannian kansa saa asiaa ratkeamaan ja jos ei muu auta, niin pääministeri vaihtoon ja hard brexit kuten kansan enemmistö haluaa.

Britannian jälkeen seuraavana lähtevät Puola, Unkari ja Italia. Myöskään Ranskan lähtö ei ole niin kaukana kuin voisi kuvitella, sillä vaikka siitä ei ääneen puhuta, niin yksi kolmannes ranskalaisista antoi presidentin vaaleissa äänen ehdokkaalle joka sanoi eroavansa EU:sta heti. Ranskan lähtö on vain hiuskarvan varassa ja nämä kaikki uutiset yhdessä ovat meille vapauden ystäville mitä mahtavin uutinen. Eurooppa tulee vielä vapautumaan tästä painajaisesta ja olemmehan me sen jo ansainneet. Venäjän urhea kansa nujersi oman hirviönsä Neuvostoliiton joka tappoi omiaan miljoonittain ja hyökkäsi siihen päälle kaikkien naapureiden kuten Suomen kimppuun. Me emme halua olla osa tuota globaalin eliitin unelmaa loputtomasta sodasta, kärsimyksestä ja valheista. Me haluamme olla koko ihmiskunnan ystävä ja rakastaa kaikkia ja tästä syystä EU murretaan meidän edestä pois.