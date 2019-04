Britannialle koittaa taas kohtalon päivä – myöntääkö EU lisäaikaa brexitille?

EU-johtajat ja Britannian pääministeri Theresa May kokoontuvat tänään keskiviikkona huippukokoukseen, jossa etsitään jälleen kerran ratkaisua pattitilanteeseen ajautuneeseen Britannian EU-eroon.

Kokouksessa käsitellään sitä, voidaanko Britannian eropäivälle myöntää lisälykkäystä. May on pyytänyt lykkäystä kesäkuun loppuun saakka, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk puolestaan on kaavaillut noin vuoden mittaista lykkäystä. Britannia voisi kuitenkin tänä aikana erota EU:sta, kunhan ehdoista olisi vihdoin sovittu.

May tapasi tiistaina Saksan liittokanslerin Angela Merkelin Berliinissä. Merkel sanoi BBC mukaan, että Britannian EU-erolle voidaan mahdollisesti myöntää lykkäystä vuoden loppuun tai vuoden 2020 alkuun asti.

Myöhemmin illalla May lensi Pariisiin tapaamaan Ranskan presidenttiä Emmanuel Macrota. Mayn tarkoituksena oli yrittää suostutella Macron tukemaan Mayn yritystä saada brexitille lykkäystä kesäkuun loppuun saakka.

Britannian oli alun perin määrä erota EU:sta jo 29. maaliskuuta, mutta EU-maat myönsivät sille kertaalleen lisäaikaa. Nyt saarivaltio siis haluaa lisälykkäystä.

Äkkiero voi tulla uudesta laista huolimatta

Britannian parlamentti nuiji maanantaina pöytään lain, joka velvoittaa Mayn anomaan lisäaikaa, jotta Britannia välttäisi sopimuksettoman brexitin. Laki hyväksyttiin pikavauhtia.

Sopimuksettoman eron torjuminen vaatii kuitenkin sen, että EU-maat myöntävät erolle lykkäystä. Tällä hetkellä eron on määrä astua voimaan perjantaina 12.4.

Jos EU ei myönnä lykkäystä, Britannian olisi pakko perua Brexit kokonaan, jos se haluaa estää sopimuksettoman eron toteutumisen. Sen Britannia voi tehdä yksipuolisesti.

Yhdeksi lykkäyksen ehdoksi EU-maat ovat asettaneet sen, että Britannia järjestää EU-vaalit toukokuussa. Vaikka brittihallitus on suhtautunut asiaan nuivasti, May on myöntänyt, että maa alkaa valmistella eurovaaleja.

EU-maiden ministerit puivat Britannian lisäaikapyyntöä eilen tiistaina. Ne haluavat tämänpäiväisessä kokouksessa selkeän suunnitelman siitä, mihin Britannia anomansa lisäajan käyttäisi.

Pääsevätkö May ja Corbyn sopuun?

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier on sanonut, että neuvottelut opposition kanssa antavat pohjaa brexit-lykkäykselle.

Konservatiivipuoluetta edustava May aloitti viime viikon keskiviikkona neuvottelut oppositiossa olevan työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin kanssa.

Neuvotteluissa keskustellaan EU:n ja Britannian tulevan suhteen suunnasta. EU on toistuvasti viestittänyt, että varsinaista erosopimusta se ei ole halukas muuttamaan ja May on myöntänyt tämän. Sopimus saatiin valmiiksi jo viime vuoden lopulla, mutta parlamentti ei ole hyväksynyt sitä. Parlamentti on hylännyt sopimuksen jo kolmesti.

May ja Corbyn puolueineen ovat hyvin eri linjoilla siitä, millaiseksi Britannian ja EU:n suhteen pitäisi muodostua. May vetää tiukkaa linjaa, jossa Britannia lähtee Brexitin jälkeen sekä EU:n tulliliitosta että sisämarkkinoilta. Corbyn puolestaan ajaa tulliliitossa sekä mahdollisimman lähellä sisämarkkinoita pysymistä.

Kädenojennus opposition suuntaan suututti kuitenkin molempien puolueiden kannattajat ja johti yhden ministerin eroon.

Vaihtoehtoja on kaksi tai viisi

Jos EU ei tänään myönnä Britannialle lisäaikaa, vaihtoehtoja on kaksi: maa lähtee ilman sopimusta tai koko brexit peruuntuu.

Jos lisäaika tulee, paljon riippuu siitä, löytävätkö hallitus ja oppositio kompromissin. Tämän jälkeen vaihtoehtoina ovat yritys saada kompromissin mukainen brexit läpi tai jopa uusi brexit-kansanäänestys, jota työväenpuolue toivoo. Sopimukseton ero tai koko brexitin peruminen ovat vielä tässäkin vaiheessa mahdollisia vaihtoehtoja.

Lisäksi on mahdollista, että May kokeilee päästä ulos umpikujasta esittämällä ennenaikaisia vaaleja.