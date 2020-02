Britannia valmistelee omaa tullijärjestelmää ja hakee USA:lta sopimusta, joka päihittää EU:n sopimuksen – Maa valmistautuu brexitin jälkeiseen aikaan

Jenkkien kanssa jää häviölle, maiden taloudet on ihan eri sarjoissa.

Kun britit saavat varmaankin pienet tullimaksut jenkkeihin päin niin samat on annettava vastapuolelle. Briteillä ei ole oikein erikoisaloja joilla voisi menestyä amerikkalaisten suuntaan, maassa ei juuri valmisteta autoja ja viski on skottilaista. Englannin katukuvassa alkaa näkymään enemmän Chevroletteja ja myös lääkkeitä jenkkifirmoilta.

EU olisi parempi kumppani, on kuitenkin iso kokonaisuus vastapainoksi jenkeille. Trump olisi jo nostellut tariffeja mutta kun EU voi tehdä vastavuoroisesti saman niin tilanne on rauhoittunut.

Brittien tilanne huononee kun kauppa EU:oon tapahtuu hitaammin, vaikeammin ja kalliimmin. Brexit oli vikatikki.