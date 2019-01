Britannia testasi sopimuksetonta brexitiä käytännössä kuorma-autojen jonolla

Opposition kansanedustaja kutsui valmiusharjoitusta "veronmaksajien kustantamaksi farssiksi".

Britannian hallitus lähetti maanantaina 87 kuorma-auton letkan testaamaan Britannian yhteyksiä manner-Eurooppaan siinä tapauksessa, että Britannian EU-ero, brexit, tapahtuisi ilman sopimusta.

Kuorma-autot matkasivat vähän käytetyltä lentokentältä kohti keskeistä Eurooppaan vievää väylää.

Samaan aikaan Britannian pääministeri Theresa May suunnitteli sitä, miten hän saisi brexit-sopimuksen hyväksytyksi brittiparlamentissa. Odotettavissa on, että sopimus hylätään ensi viikolla pidettävässä äänestyksessä. Tämän seurauksena maailman viidenneksi suurin talous joutuisi lähtemään EU:sta ilman sopimusta 29. maaliskuuta.

Brexit-projektin tulevaisuus on epäselvä. Mahdollista on esimerkiksi uusi kansanäänestys EU-jäsenyydestä, minkä May on kuitenkin torjunut.

Mayn hallitus on jatkuvasti varoittanut, että ilman sopimusta tapahtuva ero johtaisi vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin ja maanantain harjoitus oli osa valmistautumista siihen, että välttämättömät tarvikkeet kulkisivat Doverin läpi. Dover on Euroopan vilkkain lauttasatama.

Manstonista Doveriin ja takaisin

Liikenneministeriö kertoi testaavansa Manstonin lentokenttää kuorma-autojen ja muun liikenteen ruuhkahuippujen tasaamiseen Kentin teillä siinä tapauksessa, että rajan yli ei pääse kulkemaan.

Kaikkiaan 87 kuorma-autoa ajoi Manstonista 32 kilometrin matkan Doveriin ja takaisin. Saman oli määrä toistua myöhemmin maanantaina.

– Alle sata kuorma-autoa on pisara meressä verrattuna yli 10 000:een, jotka kulkevat kanaalin satamista joka päivä, sanoi Charlie Elphicke, konservatiivinen lainsäätäjä Doverista.

Hänen mukaansa nyt tehty toimenpide oli väärä suunnitelma ruuhkan ehkäisemiseksi.

Dover on ollut Britannian tärkein portti Eurooppaan aina antiikin Rooman ajoista lähtien. Nyt sataman kautta kulkee 17 prosenttia Britannian hyödykekaupasta. Sitä kautta kulkee päivittäin jopa 16 000 kuorma-autoa mukanaan kaikkea mahdollista ruoasta lääkkeisiin.

Layla Moran, liberaalidemokraattinen parlamentaarikko, joka haluaa toisen kansanäänestyksen brexitistä, kutsui kuorma-autojen matkaa farssiksi.

– Idea luoda teeskennelty liikenneruuhka sen näyttämiseksi EU:lle, että me olisimme valmiit sopimuksettomaan tilaan, on aivan typerä, hän sanoi.

– Tämä on veronmaksajien kustantama farssi.