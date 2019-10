Britannia sai EU:lta hyväksynnän brexit-lykkäykselle – uusi takaraja ensi tammikuussa

Viisas päätös EU:lta. Mielenkiintoista seurata miten Britannian tiedoitusvälineet tulevat käsittelemään tulevaa äänestystä, kun otetaan huomioon, että suurin osa kansaa lukee vain juorulehtiä kuten News of The World tai vastaavia skandaali/juorulehtiä. Nyt on BBC ratkaisevassa asemassa.