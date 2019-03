Britannia saamassa lykkäystä brexitille toukokuun 22. päivään asti – sopimukseton ero on edelleen mahdollinen

Jatkoajan ehtona on, että Britannian pääministeri Theresa May saa ensi viikolla parlamentin enemmistön tuen brexit-sopimuksensa taakse.

Euroopan unioni on aikeissa antaa Britannian EU-erolle lykkäystä toukokuun 22. päivään asti sillä ehdolla, että saarivaltion parlamentti hyväksyy ensi viikolla pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman brexit-sopimuksen.

EU-maat eivät halua myöntää Britannialle pidempää jatkoaikaa, koska europarlamenttivaalit järjestetään toukokuun lopulla.

EU-huippukokouksessa laaditun sopimusluonnoksen mukaan unionilla ei ole vielä selvää suunnitelmaa, mitä se tekee, jos May ei saa sopimustaan parlamentissa läpi.

Unioni varautuu kuitenkin edelleen sopimuksettomaan eli kovaan brexitiin.

May matkusti torstaina EU-huippukokoukseen Brysseliin pyytääkseen brexitille lykkäystä.

– Lyhyt jatkoaika antaa meille tilaisuuden päättää lähteä EU:sta kuten kansanäänestyksessä päätettiin, ja toivon, että se tapahtuu sopimuksen kera, May kertoi BBC:lle.

May on ilmoittanut hakevansa brexitille jatkoaikaa kesäkuun loppuun asti, jotta hänellä on aikaa suostutella Britannian parlamentti erosopimuksensa taakse.

Vaarana lähtö ilman sopimusta

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Saksan liittokansleri Angela Merkel ovat ilmoittaneet, että he ovat valmiita myöntämään brittien EU-erolle lisäaikaa, mutta vain siinä tapauksessa, että Mayn sopimus hyväksytään parlamentissa ensi viikolla.

– Ymmärrämme varmasti kaikki, että kyseessä on historiallinen tilanne, joten meidän pitää edetä varovaisesti ja työskennellä viimeiseen minuuttiin asti varmistaaksemme hallitun brexitin, Merkel sanoi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan varoitti brittejä, että jos Britannian parlamentti ei hyväksy ensi viikon aikana Mayn neuvottelemaa erosopimusta, saarivaltio lähtee EU:sta ilman sopimusta.

Jatkoajan myöntämiseen tarvitaan kaikkien 27 EU-maan hyväksyntä.

Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Myös oppositiojohtaja Jeremy Corbyn Brysselissä

May on tuonut brexit-sopimuksensa parlamentin äänestettäväksi jo kaksi kertaa, mutta molemmilla kerroilla pääministerin neuvottelema sopimus on tyrmätty. May yritti tuoda sopimuksen parlamenttiin tällä viikolla kolmannen kerran, mutta parlamentin puhemies John Bercow esti Mayn aikeet.

Britannian lähtö EU:sta ilman sopimusta eli kova brexit aiheuttaisi sekä Britannialle että EU-maille vakavia taloudellisia ongelmia.

Theresa May ilmoitti keskiviikkona toimistossaan pitämässään puheessa, että hän ei halua lykätä brexitiä kesäkuun loppua pidemmälle, vaikka jotkut kansanedustajat ovat esittäneet tällaista vaihtoehtoa.

– Siitä olen täysin varma, että te kansalaiset olette saaneet tarpeeksenne, May sanoi.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on myös matkustanut Brysseliin tavatakseen EU-maiden johtajia.

– Tavoitteenamme on varmistaa, ettemme lähde EU:sta ilman sopimusta ja tällä tavoin välttää kaaos, Corbyn kertoi toimittajille.

Jos brexitille ei myönnetä lykkäystä, Britannia lähtee EU:sta ensi viikon perjantaina. Tällä hetkellä saarivaltio on lähdössä unionista ilman sopimusta.