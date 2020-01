Britannia lähtee EU:sta – tänä vuonna mikään ei muutu, mutta sen jälkeisestä ajasta ei tiedetä juuri mitään

Kansalaisten oikeuksista on sovittu jo Britannian ja EU:n erosopimuksessa. Kaikki muu pitäisi neuvotella seuraavan 11 kuukauden aikana. Tutkija pitää siirtymäaikaa liian lyhyenä.

Britannia eroaa ensi yönä yhdeltä Suomen aikaa EU-jäsenyydestä.

Käytännössä mikään ei muutu, sillä eron jälkeinen siirtymäaika alkaa. Sen aikana Britanniaa koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikkia muitakin jäsenmaita.

Ensi yön ero onkin toistaiseksi lähinnä symbolinen. Britannia jää pois kaikista EU:n toimielimistä, laitoksista ja virastoista. Se ei osallistu EU-päätöksentekoon millään tavalla, ja sen europarlamentaarikot palaavat kotiin.

Tästä alkava siirtymäaika kestää vuoden loppuun. Alkuperäisessä Britannian ja EU:n erosopimuksessa siirtymäkautta oli mahdollista pidentää, mutta Britannian hallituksen säätämät ja parlamentin hyväksymät brexit-lait kieltävät siirtymäajan hakemisen.

Ellei lakeja peruta, siirtymäaika päättyy joulukuun lopussa.

Vapaa liikkuvuus päättyy

Hyvin harvasta asiasta siirtymäajan jälkeen tiedetään varmasti. Yksi sellainen asia on kuitenkin mainittu jo hyväksytyssä erosopimuksessa: kansalaisten oikeudet, jotka koskevat EU:ssa jo asuvia brittejä ja Britanniassa jo asuvia EU-kansalaisia.

– Heidän oikeutensa on turvattu erinäköisin järjestelyin, kuvaa yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Jos Britannian kansalainen on asettunut asumaan EU-maahan tai EU-kansalainen Britanniaan ennen siirtymäajan päättymistä, hän saa pitää olemassa olevat työnteko-, oleskelu-, ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, mikäli rekisteröityy määräaikaan mennessä.

Siirtymäajan päätteessä vapaa liikkuvuus päättyy. Tämän jälkeen Britannian ja EU:n rajan yli liikkuvien ihmisten maahantuloon ja oikeuksiin tulee rajoitteita. Lakeja asiasta ei kuitenkaan ole vielä säädetty, joten yksityiskohdat ovat auki. Timo Miettisen mukaan muutto EU:sta Britanniaan ja toisin päin vaikeutuu "merkittävästi".

Oleskeluluvan hakeminen Britanniasta puolestaan riippuu siitä, kuinka pitkään on asunut esimerkiksi Britanniassa. Yli viisi vuotta asuneilla prosessi on suoraviivaisempi.

Britannian hallitus on sanonut, ettei se aio vaatia viisumia Britanniaan lyhyeksi ajaksi matkustavilta EU-kansalaisilta.

Britannia haluaa etäisemmän suhteen kuin EU

Loput keskinäiseen suhteeseen liittyvät asiat ovatkin sitten enemmän tai vähemmän epävarmoja.

Britannia ja EU aloittavat maaliskuussa neuvottelut tulevasta suhteestaan. Miettinen arvioi, että ensin EU ja Britannia keskittyvät sopimaan etenkin kaupasta ja turvallisuudesta.

– EU pyrkii muodostamaan kauppasopimuksen, jonka ideana on se, että Britannian säätely ei lähde eriytymään liikaa EU:n säätelystä, Miettinen sanoo.

EU on sanonut haluavansa mahdollisimman tiiviin suhteen Britannian kanssa. Britannia puolestaan on asettanut joukon reunaehtoja, joiden vuoksi suhteesta ei tule läheisintä mahdollista. Tästä saatiin esimakua jo aiemmin tällä viikolla, kun Britannia aloitti uuden kalastuslakinsa valmistelun.

Jos ja kun parlamentti hyväksyy lain, Britannia irtautuu EU:n kalastussäädöksistä siirtymäajan lopussa. Tulevaisuudessa Britannia päättää ehdot, joilla ulkomaiset alukset saavat kalastaa Britannian aluevesillä.

Neuvottelujen tuloksesta riippuu esimerkiksi se, millaisia brittituotteita EU:ssa yhä voi saada tai hankaloituuko ostaminen Britannian verkkokaupoista tullimenettelyjen tai tariffien vuoksi. Aivan eron alla EU muistutti Britanniaa siitä, että ilman jäsenyyttä ei voi olla jäsenyyden mukanaan tuomia etuja.

Tavarat täytyy tullata ensi vuonna

Neuvottelujen aikataulu on äärimmäisen tiukka, mutta vasta niiden tultua päätökseen tiedetään, miten brexit vaikuttaa.

Koska Britannian hallitus on lainsäädännöllä estänyt siirtymäajan jatkamisen, vaihtoehtoja on käytännössä kaksi.

Jos kauppasopimus saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä, kaupankäynti alkaa uusien sopimusten alaisuudessa, kun siirtymäaika päättyy.

Näiden sopimusten yksityiskohtia ei tiedetä ennen kuin neuvottelut on käyty. On kuitenkin varmaa, että Britanniasta EU-alueelle ja toisinpäin kulkevat tavarat täytyy tullata vuodenvaihteesta alkaen, vaikka tullimaksuja ei kannettaisikaan. Yritysten on syytä alkaa varautua tähän.

Jos kauppasopimukseen ei päästä eikä lisäajan jatkamisen kieltävää lainsäädäntöä peruta, alkavat Britannia ja EU käydä kauppaa Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen mukaan. Tällöin käytössä ovat tullimaksut, kunnes mahdollinen vapaakauppasopimus valmistuu.

Siirtymäaika jäänee liian lyhyeksi

Tulevat kauppasuhteet ovat vain yksi kokonaisuus maalliskuussa alkavissa unionin ja Britannian neuvotteluissa. Tämän lisäksi neuvotteluja käydään turvallisuudesta, tiedonvaihdosta, ilmailusta, energiansiirrosta ja lääkkeistä.

Neuvottelujen edistymistä on tarkoitus tarkastella huippukokouksessa kesäkuussa. Käytännössä neuvottelut pitäisi saada päätökseen lokakuussa, jotta sopimukset ehditään ratifioida ennen siirtymäajan päättymistä.

Timo Miettinen arvioi, että siirtymäaika jää auttamatta liian lyhyeksi.

– EU:n komissio pyrkii neuvottelemaan osissa. Tarkoitus on päästä tietyistä kysymyksistä yhteisymmärrykseen siirtymäajan aikana, kuten tavaraviennistä, kalastuksesta ja datavaihdosta, Miettinen kertoo.

Sellainenkin mahdollisuus on olemassa, jopa todennäköinen, että Britannian ja EU:n neuvotteluita kaikilla osa-alueilla ei saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Tällöin valmiiksi neuvotellut sopimukset astuvat voimaan, ja muissa asioissa voimaan astuu sopimukseton tila.