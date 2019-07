Britannia ja Ruotsi sopivat ilmapuolustuksen yhteistyöstä – Suomeenkin ehdolla olevat Gripen- ja Eurofighter-hävittäjät nostettiin kumppanuuden esimerkeiksi

Juu no jos rahoistaan eroon haluaa, niin siitä vain tuollainen "hybridi" laittamaan. Tuo vekotin on todella nolo.

Täysin suvereeni sotilastyökalu on Trumpin F-35. Se on kuin eri planeetalta verrattuna johonkin Eurofighter-Saabiin. F-35 saattaa maksaa hieman enempi, mutta niinhän se kaikkein paran yleensä on kallein. Sotilastyökaluissa on sellainen hauska ominaisuus, että vaikka tuolla halvalla peltipurkilla pystyy lentämään harjoituksissa ja tavallaan luomaan itselleen valheellisen turvallisuuden tunteen, niin tosipaikan tullen yksi ainoa F-35 pudottaa kokonaisen laivueen Saabbeja. Ei siinä ole mitään mahdollisuutta noilla kottaraisen pöntöillä.