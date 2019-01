Britannia heitettiin tuntemattomaan – tänä iltana ratkeaa Theresa Mayn hallituksen kohtalo brexit-tappion jälkeen

Jos May selviää epäluottamusäänestyksestä, hänen tulisi esitellä vaihtoehtoinen brexit-suunnitelma ensi maanantaina.

Britanniassa on herätty tähän aamuun epätietoisina tulevasta. Pääministeri Theresa Mayn neuvottelema EU-erosopimus kaatui poikkeuksellisen selvin luvuin parlamentissa tiistai-iltana.

Hallitus joutuu parlamentin epäluottamusäänestykseen vielä tänä iltana kello 21 Suomen aikaa. Oppositiossa olevan työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn vaati luottamuksen mittaamista heti brexit-äänestykseen jälkeen.

Jos Mayn hallitus häviää tämän illan luottamusäänestyksen, nykyisellä tai vaihtoehtoisella hallituksella on kaksi viikkoa aikaa voittaa luottamusäänestys. Jos mikään niistä ei saa enemmistöä taakseen, Britanniassa järjestetään uudet vaalit.

May esikuntineen on käyttänyt yli kaksi vuotta eron tekemiseen EU:n kanssa. Erosopimus mahdollistaisi hallitun brexitin. Ilman sopimusta Britannia saattaisi erota EU:sta kuin veitsellä leikaten.

Historiallisen suuri tappio

Hallituksen kärsimä äänestystappio parlamentissa oli Britannian historian suurin. Vain 202 äänesti erosopimuksen puolesta, kun 432 äänesti vastaan. Mayn omista konservatiiveista jopa 118 halusi hylätä johtajansa suunnitelman.

Tavallisesti, jos hallitus kärsii näin suuren tappion ratkaisevassa äänestyksessä parlamentissa, pääministeriltä odotettaisiin eroilmoitusta.

May on kuitenkin ilmaissut jatkavansa tehtävässä, jos hänen hallituksensa selviää tämän illan luottamusäänestyksestä. BBC:n mukaan May ehdottaa puolueiden yhteisiä neuvotteluja, kuinka brexitissä seuraavaksi edetään.

Ensi maanantaina Mayn on määrä esitellä vaihtoehtoinen brexit-suunnitelma.

Britanniassa parlamenttiedustajien mielipiteet jakautuvat eri leireihin: on niitä, jotka haluavat toisen kansanäänestyksen, pitää Mayn erosopimuksen, neuvotella uuden sopimuksen, pysäyttää koko brexitin tai lähteä EU:sta ilman sopimusta.

Esimerkiksi Liberaalidemokraattien puheenjohtaja Vince Cable vaati uutta kansanäänestystä ja sanoi, että Mayn tappio oli "brexitin lopun alku".

Myös Skotlannin alueparlamentin pääministeri Nicola Sturgeon haluaa uuden kansanäänestyksen ja vaati brexitin pysäyttämistä.

Pohjois-Irlannin DUP, joka toimii Mayn hallituksen tukipuolueena, ilmoitti puheenjohtajansa Arlene Fosterin suulla tukevansa Mayta tänä iltana.

– Annamme hallitukselle tilaa saada aikaan parempi sopimus, Foster sanoi BBC:n mukaan.

Ministeri Rory Stewart kommentoi BBC:n mukaan, että alahuoneessa mikään brexit-vaihtoehto ei saa enemmistöä taakseen.

Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta eli vähän yli kahden kuukauden päästä.

"Katkera päivä Euroopalle"

EU:ssa erosopimuksen hylkäykseen on reagoitu tyrmistyneenä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ehdotti äänestyksen jälkeen, että Britannian tulisi pysyä EU:ssa.

– Jos sopimus on mahdoton saada aikaan, eikä kukaan halua sitä, niin kenellä on lopulta rohkeutta sanoa, mikä ainoa positiivinen ratkaisu on, Tusk tviittasi.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puolestaan varoitti, että Britannialta on loppumassa aika lyödä sopimus lukkoon.

– Katkera päivä Euroopalle, kuvaili puolestaan Saksan valtionvarainministeri Olaf Scholz BBC:n mukaan.