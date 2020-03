Britannia harkitsee koronataistelussa kokoontumiskieltoa yli 70-vuotiaille, Tsekki vaatii Italiaa kieltämään lähdöt maasta

Italia asetti uuden koronaviruksen vuoksi karanteeniin neljäsosan kansalaisistaan. Bulgarian myötä lähes kaikissa Euroopan maissa on nyt varmistettuja tapauksia.

EU:sta eronneessa Britanniassa valmistellaan järeää hätätilalakia uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian hidastamiseen.

Yksi ehdotuksista mahdollistaisi työntekijöille mahdollisuuden "vaihtaa" työnsä neljäksi viikoksi vapaaehtoistyöhön esimerkiksi terveyden- ja vanhustenhuollossa. Asian kirjaaminen lakiin takaisi heidän työpaikkansa säilymisen ja muun asiaan liittyvän turvan.

Ehdotuksista kirjoittaa The Guardian.

Lehden mukaan mahdollisten toimenpiteiden joukossa ovat lisäksi oikeuteen määrättyjen kuuleminen etänä sekä elintarvikekuljetuksia koskevien työaikarajoitusten lieventäminen.

Britannia on myös valmistelemassa suurta talouspakettia yrityksille, joita koronavirustilanne uhkaa eniten.

Suurimmat urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestäjät on kutsuttu maanantaiksi kokoukseen. Siinä on tarkoitus keskustella suurten tapahtumien pitämisestä ilman yleisöä. Ehdolla on myös yli 70-vuotiaita koskeva rajoitus, joka kieltäisi heitä osallistumasta suuriin yleisötapahtumiin.

Babis: Italian kiellettävä kansalaistensa matkustaminen

Tsekki on määrännyt karanteeniin kaikki Italiasta saapuvat. Määräys koskee sekä maan omia kansalaisia että ulkomaalaisia,

Sunnuntaina maan pääministeri Andrej Babis vaati maan televisiossa Italiaa kieltämään kansalaistensa lähdöt maasta viruksen leviämisen hidastamiseksi.

– Emme voi määrätä sellaista Schengen-alueella, hän perusteli viitaten EU:n vapaan liikkuvuuden takaavaan sopimukseen.

Maa aloitti tällä viikolla viruksen vuoksi satunnaiset tarkastukset kymmenellä rajanylityspaikalla.

Tartuntoja nyt lähes kaikissa Euroopan maissa

Bulgaria ilmoitti sunnuntaina ensimmäisistä varmistuneista uuden koronaviruksen tartunnoista.

Ilmoituksen myötä on varmistunut viruksen leviäminen lähes kaikkiin Euroopan maihin. Ainoastaan Malta, Kazakstan, Montenegro, Turkki ja Albania eivät ole ilmoittaneet tartunnoista.