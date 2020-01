Britannia eroaa EU:sta viikonloppuna, mutta siirtymäajan vuoksi juuri mikään ei muutu

Eiköhän nämä Suomen asuntomarkkinat ole ryssinyt Suomen valtio itse! Kaikki aiemmin valtion luomat rahoitussysteemit ja luototus on yksityistetty, ja loput on vienyt huijarit. Valtiosta ja kunnista on tullut samanlaisia rahastajia täyttämään budjettejaan asuntomarkkinoista kuin yksityiset toimijat.