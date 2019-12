Britannia äänestää tärkeissä vaaleissa torstaina – Boris Johnsonin päähaastaja on niin radikaali, ettei kelpaa edes omille kannattajilleen

Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja jakaa mielipiteet eikä kelpaa edes kaikille omille kannattajille.

Britannian torstaisten parlamenttivaalien mielipidemittaukset alkavat vaikuttaa siltä, että vaaleissa on kaksi mahdollista lopputulosta.

Ensimmäisessä niistä konservatiivit voittavat vaalit niin suurella erolla, että puoluejohtaja Boris Johnson saa enemmistön parlamenttiin, äänestyttää aiemmin syksyllä neuvottelemansa brexit-sopimuksen läpi.

Toinen vaihtoehto on se, että enemmistöä ei tule. Silloin kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu.

Johnson on huutanut, haukkunut, jakanut potkuja ja valehdellut, mutta näyttää silti selviävän vaaleista voittajana, koska työväenpuolue ei vain saa loppukirivaihdettaan silmään.

Syypää on Jeremy Corbyn, 70, joka on mies, jota edes monet oman puolueen kannattajat eivät pidä kelvollisena pääministeriksi.

Useita kohuja

1960-luvulta saakka työväenpuolueeseen kuulunut Corbyn nousi parlamenttiin vuonna 1983, mutta oli vuosien ajan pelkkä takarivin änkyrä, joka aiheutti kohun silloin, toisen tällöin.

Vuonna 1984 hän kutsui kaksi tuomittua Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA:n jäsentä vieraakseen parlamenttiin vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun IRA:n pommi-isku tappoi viisi konservatiivipuolueen vuosikokouksessa.

Hän myös allekirjoitti aloitteen, joka tuomitsi Yhdysvaltojen väliintuloa Kosovon sodassa, vähätteli Srebrenican joukkomurhan uhrien määrää ja on sanonut, että Nato pitäisi hajottaa. Vuonna 2014 hän osallistui seremoniaan, jossa laskettiin seppeleet neljän terrori-iskusta epäillyn miehen haudalle.

Yllätysvalinta puheenjohtajaksi

Corbynistä elämäkerran kirjoittanut Rosa Prince sanoi CNN:lle, että Corbynin maailmankatsomus on peräisin ajalta, jolloin hän oli vielä teini-ikäinen. 1970-luvulla Corbyn osallistui Vietnamin sodan vastaisiin mielenosoituksiin ja hankki Princen mukaan siellä äärivasemmistolaisen ideologiansa.

Kukaan ei uskonut, että sillä ideologialla noustaan työväenpuolueen johtoon, mutta niin vain kävi vuonna 2015.

Syitä on useita. Labour oli jo edellisen puheenjohtajansa Ed Millibandin aikana siirtynyt vasemmalle, ja samaan aikaan puolueen ulkopuolella oli alkanut näkyvä kampanja leikkauspolitiikkaa vastaan. Corbyn tuki kampanjaa aktiivisesti.

Puheenjohtajakisasta puuttuivat vahvat vastaehdokkaat, Corbynin kampanja oli näyttävin ja se keräsi suurimman yleisön. Ne olivat lopulta avaimet voittoon.

Vain 21 prosentilla positiivinen kuva

Puheenjohtajaäänestyksestä kuluneen neljän ja puolen vuoden aikana Corbyn on rakentanut puolueestaan hyvin paljon näköisensä.

Omien, corbynistoiksi kutsuttujen kannattajiensa keskuudessa Corbyn on huippusuosittu, mutta vain joka viidennellä britillä on hänestä positiivinen kuva. Lähes kahdella kolmasosalla se on negatiivinen. Siksi labourin on hyvin vaikea saada kannatuksensa nousuun.

Jopa kolmet vaalit keskustavasemmistolaisella linjallaan voittanut entinen pääministeri Tony Blair on sanonut ymmärtävänsä, miksi hänen puolueensa äänestäjiä valuu liberaalidemokraatteihin.