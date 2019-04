Brexitin pelätään avaavan vanhat haavat Pohjois-Irlannissa – poliitikot tuomitsivat kuolemaan johtaneen iskun

EU on ikuinen? Otetaan KAIKKI mahdolliset peloitteet käyttöön, jotta saadaan pidettyä kortittalo kasassa? Seuraavana varmaan kerrotaan, että taivas putoaa juuri niiden maiden päälle, jotka eivät nöyrästi tottele EUn arvopohjaa. Tai no näin taitaa olla jo tehty Puolan ja Tsekin osalta, kun eivät tahdo pilata maan sisäistä turvallisuutta. Turha siinä on EU johdolla sitten ihmetellä, miksi EUsta halutaan eroon ja siinä yksi kuollut ei ole paljoa. Suomessakin on jo käytännössä EUn johdota useita kuolleita ja vielä enemmän ikuisesti traumatisoituneita.