Brexitin keulakuva Boris Johnson odotetusti brittikonservatiivien johtoon – sai kaksi kolmasosaa äänistä

Sen tietää siitä onko valittu henkilö eliitin edustaja vai hyvien tyyppien edustaja, kun katsoo kuinka paljon eliitti prosessin aikana huutaa ja kiljuu. Käyppäs katsomassa iltapäivälehtiä mitä ne Johnsonista kirjoittaa eli pelkästään jo siitä tiedämme, että kyseessä on todellakin hyvien tyyppien edustaja.

Sama on tilanne Trumpin ja Putinin kanssa eli eliitti huutaa yhtenään ja milloin mikäkin on kuulemma pielessä johtuen näistä johtajista. Kuka muistaa kun Brazilian kansa äänesti taannoin oman suosikkinsa presidentiksi ja eliitti hävisi sielläkin, niin mikä järkyttävä huuto valtamediasta lähti. Kaikesta huutamisesta huolimatta, nimenomaan nyt kun eliitti on lyöty usealla rintamalla, olemme lähimpänä maailmanrauhaa kuin kertaakaan aikaisemmin.

Britannian kansa saa nyt lopultakin pyytämänsä brexitin ja siitä alkaa Britannian kulta-aika. Samaan aikaan koko EU rampautuu entisestään ja lopulta vapaudumme me loputkin. Eliitti on todellakin nyt lyöty vai mitä todisteita vielä haluat? Ai että eliittiä aletaan viemään Guantamoon? No eipäs mennä asioiden edelle. Kaikki aikanaan.