Brexit yltää avaruuteenkin – Britanniassa aletaan työstää kilpailijaa EU:n Galileo-satelliittijärjestelmälle

Tarkoituksena on taata Britannian kansallinen turvallisuus, jos yhteistyö Galileo-projektiin katkeaa Brexitissä. Galileon markkina-arvo on satoja miljardeja euroja. Taivaalla käy myös kova kilpailu Kiinan, Yhdysvaltojen, Venäjän ja EU:n välillä.

Britannia ilmoitti tänään aloittavansa oman satelliittipaikannusjärjestelmän työstämisen. Tarkoituksena on luoda vaihtoehto Euroopan unionin Galileo-projektille. Britannia perustelee päätöstään kansallisella turvallisuudella, sillä Britannian EU-ero Brexitin myötä maalta voi katketa yhteistyösilta myös EU:n Galileo-ohjelmaan.

Britannian hallitus haluaa pysyä osallisena Galileossa, mutta kertoi myös budjetoineensa 92 miljoonaa puntaa, eli noin 101,5 miljoonaa euroa itsenäiseen satelliittijärjestelmään. Britannian avaruusjärjestön ja puolustusministeriön on tarkoitus työstää projektia yhdessä.

Galileojärjestelmän on tarkoitus kattaa jonain päivänä 30 satelliittia. Se on suunniteltu kilpailemaan Yhdysvaltojen GPS-järjestelmän kanssa. GPS:ää käytetään kaupallisiin, sotilaallisiin ja muihin kriittisiin tarkoituksiin, kuten lentokoneiden ohjaamiseen.

Britannia korostaa teknologista osaamistaan

Brittiteknologia on ollut oleellinen Galileon kehitykselle ja Britanniassa ollaan näreissään siitä, että maan yrityksiä on suljettu ulos projektista ennen Brexitiä. EU on kertonut kunnioittavansa voimassa olevia lakeja.

Britannia on ilmaissut jättävänsä Galileo-projektin, ellei se saa jatkaa yhteistyön tekemistä tasa-arvoisena jäsenenä. Britannia haluaa säilyttää pääsyn turvallisuusasioihin liittyvään tietoon, kuten esimerkiksi ohjusten ohjaukseen.

– Asemamme Galileossa on ollut kiistaton ja yhdenmukainen. Olemme toistuvasti korostaneet erikoisosaamista, jonka tuomme projektiin, viiveisiin liittyviä riskejä sekä kustannusten nousuja, joita Euroopan komissio luo sulkemalla pois Britannian teollisuuden, sanoi Britannian talousministeri Greg Clark.

Britannian mukaan sillä on taitoja, erikoisosaamista ja sitoutumishalua luoda oma satelliittijärjestelmänsä. Asiantuntijan mukaan järjestelmä voi olla toimintavalmis neljän tai viiden vuoden kuluessa ja se voi maksaa arviolta 3 miljardia puntaa, eli noin 3,3 miljardia euroa.

EU:n on tarkoitus käyttää Galileota globaaleilla satelliittipaikannusmarkkinoilla, jonka se on arvioinut nousevan 250 miljardin euron arvoiseksi vuoteen 2022 mennessä.

Taivaalle on tunkua

Heinäkuun 25. päivä eurooppalaiset laukaisevat taivaalle neljä uutta Galileo-paikannussatelliittia, jolloin niiden määrä nousi 22:een. Yhdysvaltojen GPS-järjestelmään kuuluu tällä hetkellä 31 toimintakuntoista satelliittia. Venäjän GLONASSilla on 24 toimintakuntoista satelliittia.

Kiinalla on omansa. Tähtikuvio Otavalta nimensä saaneen satelliittijärjestelmän Beidoun (BDS) tarkoituksena on haastaa Yhdysvaltojen GPS-paikannusjärjestelmä, Venäjän GLONASS ja EU:n Gaileo vaihtoehtoisena maailmanlaajuisena satelliittipaikannusjärjestelmänä. Sen on tarkoitus tarjota Kiinan silkkitiehankkeeseen osallistuville maille navigointi- ja paikannuspalveluita vuoden loppuun mennessä. Kun järjestelmä laajenee maailmanlaajuiseksi vuonna 2020, sillä on arviolta 30 satelliittia.