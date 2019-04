Brexit räjäyttää pankin nettihuumorissa – kissavideoiden suosio ja brittien koominen jahkailu yhdistyvät suosituimmissa meemeissä

Suosittu huumoripläjäys kerää allekirjoittajia kansalaisaloitteelle brexitin perumisesta. Parhaat brexit-meemit eivät naurata siksi, että ne ovat hauskoja, vaan siksi, että ne ovat totta.

Mies harppoo päättäväisesti kadun yli mustien lontoolaisten taksien ja pyöräilijöiden lomasta. Silmissä siintää leveän ajoväylän toinen reuna, mutta mitä ihmettä: edessä onkin kymmeniä metrejä muovista työmaa-aitaa, josta ei pääse yli eikä ympäri.

Mies silmäilee aitaa ja asettaa varovasti jalkansa aidan reunukselle, yrittää hyvin varoen kiivetä sen yli – ja siitä alkaa hillitön ketjureaktio. Aitaa kaatuu hitaasti. Taksit väistävät pientareelle. Liikenne tukkeutuu. Mies yrittää nostaa hänen etenemisensä katkaissutta aitaa pystyyn, mutta aita ei nouse. Kaikki jäävät jumiin keskelle tietä.

Facebookin Very Brexit Problems -ryhmän video on yksi monista, joilla kansa repii huumoria Britannian loputtomalta tuntuvasta brexit-väännöstä. Hauskan videosta tekee, että aidan ylitys sujuu yhtä soljuvasti kuin brexitin toteutuminen, ja miehen logiikka videolla on yhtä järjetön kuin kissalla.

Kissavideot ovat sosiaalisen median kestosuosikkeja. Kissavideoiden hauskuus syntyy usein kissan epäloogisuudesta ja kyvyttömyydestä tehdä päätöksiä. Sosiaalisessa mediassa on välittömästi huomattu yhteys kissa- ja brexit-huumorin välillä.

Brexitistä kiinnostuneilla videonikkareilla on kissanpäivät. Britit on helppo rinnastaa klikkausmagneetiksi tiedettyyn kissaan, joista on vanhastaan tarjolla loputtomasti videoklippejä. Oikeiden kissojen ohella kelpaa myös tunnettujen taiteilijoiden materiaali.

Brittiläisen Simon Tofieldin kissan omistajan arjesta ja kissan hölmöilystä kertova piirrosanimaatio Simon’s Cat on kerännyt Youtubessa miljoonayleisön. Eräällä Tofieldin videolla kuvataan kissojen päätöksentekokyvyttömyyttä osuvasti. Kissa protestoi suljettua ovea vastaan ja vaatii päästä sisään, mutta oven auettua kissa jääkin oven rakoon ihmettelemään.

Myös poliitikot ja muut julkisuuden henkilöt ovat ilmaisseet brexit-kantojaan pilailemalla.

Ranskalainen EU-ministeri Nathalie Loiseau on kertonut nimenneensä kissansa Brexitiksi, koska se maukuu joka aamu ulos, mutta oven auettua ei kuitenkaan suostu menemään sinne. Kissa haluaa tietenkin takaisin sisälle heti päästyään ulos.

I can't believe I'm saying that, but the French Minister for European Affairs has perfectly summed up #Brexit. She named her cat #Brexit because ‘he meows loudly to be let out but won’t go through the door’"https://t.co/KoIU6L1uBS — Rim-Sarah Alouane (@RimSarah) 19. maaliskuuta 2019

Taru Sormusten Herrasta -elokuvissa Klonkkuna esiintynyt brittinäyttelijä Andy Serkis pukeutui parodiavideolla jakkupukuun ja peruukkiin. Tuloksena oli nerokas parodia pääministeri Theresa Maystä.

May-hahmo käy videolla itsensä kanssa samanlaista keskustelua kuin Klonkku TSH-elokuvissa eli hahmon kaksi persoonaa – hyvä ja paha – kamppailevat vallasta. May-hahmo pitelee käsissään brexitin erosopimusta, ja persoonat käyvät dialogia sopimuksen puolesta ja vastaan.

– Otamme takaisin hallintaamme rahan, rajat, lait, siniset passit, Klonkku-May sanoo nauraen.

– Ei, se satuttaa kansaa ja tekee heistä köyhempiä, May-hahmon alistuvampi persoonallisuus vastaa.

– Mutta minä löysin sen ja neuvottelin sen, me haluamme sen, meidän täytyy tehdä se, Klonkku-May sanoo.

Meemillä tarkoitetaan sosiaalisessa mediassa leviävää asiaa tai ilmiötä, joka saavuttaa suurta suosiota. Meemit ovat usein kuvia tai lyhyitä gif-videoita, joihin on monesti liitetty tekstiä.

Meemien suosio perustuu myös siihen, että ne ottavat kantaa. Meemin ei tarvitse olla hauska ollakseen hyvä. Hyvä meemi on usein ajankohtainen ja osuu naulan kantaan.

Brexit-meemeissä vitsi on usein siinä, että britit eivät tunnu itsekään ymmärtävän omaa brexit-kantaansa, ja maan ongelmista halutaan syyttää EU:ta.

Eräässä kuvassa EU:ta ja Britanniaa edustavat ihmishahmot kättelevät, minkä jälkeen Britannia-hahmo juoksee yksikätisenä karkuun riemuissaan ja saha kädessään, ja EU-hahmo jää Britannian käsi omassa kädessään katselemaan hölmistyneenä perään.

Toisessa kuvassa Britanniaa edustava hahmo on hyppäämässä lentokoneen – EU:n – kyydistä ottamatta vastaan laskuvarjoa – sopimusta – jota EU sille tarjoaa. Pelkkä lippu riittää, Britannia sanoo kuvassa ylpeästi ennen loikkaa.

Kuvilla vinoillaan siitä, että Britannialla on niin kiire erota, ettei se suostu luopumaan ylpeydestään ja ottamaan tarjottua erosopimusta vastaan tai perääntymään erosta.

Meemeissä paljastuu myös ristiriita: brexitin haittavaikutukset Britannialle ovat ilmeisiä, mutta silti eroa runnotaan läpi hinnalla millä hyvänsä.

Meemeissä kuittaillaan myös siitä, että britit eivät ole päässeet edes keskenään yhteisymmärrykseen erosopimuksen ehdoista. Pääministeri Mayn sopimus on äänestetty kolme kertaa nurin Britannian parlamentissa. Edessä voi olla vielä neljäskin äänestyskerta.

On surkuhupaisaa, että erosopimuksesta on neuvoteltu jo lähes kolme vuotta, mutta sopimuksen syntyminen vaikuttaa yhä etenevän yhtä sujuvasti kuin tämän kulkuneuvon kääntäminen.

Brexit-meemillä nimiä kansalaisaloitteeseen

Viime viikolla uutisoitiin satojen tuhansien brittien allekirjoittaneen kansalaisadressin brexitin perumisen puolesta. Britannialla on Suomen kansalaisaloite.fi -palvelua vastaava sivusto, jossa adressin voi allekirjoittaa sähköisesti tunnistautumalla.

Adressi otetaan parlamentin käsittelyyn, mikäli se saa yli 100 000 allekirjoitusta. Adressi oli 25.3. mennessä kerännyt allekirjoituksia enemmän kuin Suomessa on asukkaita. Kansalaisaloite ei jäänyt huomiotta sosiaalisessa mediassa.

Pelkkiä brexit-aiheisia meemejä postaava Very Brexit Problems on lisännyt tililleen meemin, jossa näkyy eri maiden asukaslukuja. Kuva on varustettu saatetekstillä "Vetoomus ohittaa Suomen, seuraavaksi Tanska!"

Huhtikuun alussa allekirjoituksia on kertynyt jo reilusti yli kuusi miljoonaa, eli yli Tanskan väkiluvun.

Meemi todennäköisesti tuo adressille lisää huomiota ja allekirjoituksia. Yleisö pääsee ottamaan kantaa. Samalla sosiaalinen media todistaa, että vakavistakin asioista voi repiä huumoria. Näillä näkymin nauru jatkuu pitkään.