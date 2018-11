Brexit on vielä Britannian ja Euroopan parlamenttien käsissä

Britannian pääministerin Theresa Mayn keskiviikkona saama hallituksen hyväksyntä brexit-sopimusluonnokselle käynnisti arviot siitä miten Britannian eroaminen Euroopan Unionista jatkuu.

Seuraavaksi Mayn on saatava sopimusteksti läpi Britannian kahtia jakautuneessa parlamentissa. Britannian parlamentin jälkeen huomattavasti pienempi vastus on Euroopan parlamentti, jonka on myös äänestettävä sopimuksen hyväksymisestä.

Ylen mukaan Theresa Mayn asema on vaakalaudalla ja hänet saatetaan jopa syrjäyttää.

Irlannin pääministeri: "Kaikki tavoitteet saavutettu"

Irlannin pääministerin Leo Varadkarin mukaan Irlanti saavutti kaikki päätavoitteensa brexit-sopimusluonnoksessa. Varadkar hehkutti Britannian hallituksen päätöstä heti tuoreeltaan parhaaksi päiväksi hänen urallaan.

Britannian EU-eron myötä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisestä rajasta tulee EU:n ulkoraja. Varadkarin mukaan sopimusluonnoksen lopputulema on tyydyttävä ja kansalliset tavoitteet täyttyvät. Hänen mukaansa ne ovat Pohjois-Irlannin rauhanprosessin turvaaminen sekä Irlannin ja Britannian kansalaisten vapaa liikkuminen maiden välillä, sekä varmistaa paikka Euroopan Unionin sydämessä ja suojella kauppaa, työpaikkoja ja taloutta.

– Kaikissa näissä tavoitteissamme olemme saavuttaneet tyydyttävän lopputuloksen, Varadkar sanoi.

Sipilä: sopimukseen tarvitaan vielä päätöksiä

Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi Britannian hallituksen päätöstä lyhyesti. Hän muistuttaa, että paljon työtä on vielä edessä.

– Askel on tärkeä, mutta lopulliseen sopimukseen tarvitaan vielä päätöksiä molemmin puolin, Sipilä kirjoittaa.

Siirtymäajalla tai ilman

Sopimusluonnosta hierotaan, sillä EU-oikeuden mukaan lukien EU:ta sitovien kansainvälisten sopimusten soveltaminen Britanniassa lakkaa välittömästi 30. maaliskuuta 2019. Tämä tarkoittaisi, että Britanniasta tulisi EU:n ulkopuolinen maa ilman erityisjärjestelyjä.

Jos sopimusta ei saavuteta, Britannian ja EU:n kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille näkyvät muutokset ovat käsillä heti 30. maaliskuuta alkaen. Jos erosopimus saadaan aikaan, muutoksiin saadaan siirtymäaikaa 1. tammikuuta 2021 saakka.