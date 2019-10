Brexit-neuvottelut ajautumassa umpikujaan – "pelissä ei ole jonkun syyttelyn voittaminen, vaan Euroopan ja Britannian tulevaisuus"

Brittimedian lähteiden mukaan neuvottelut päättyvät tällä viikolla tuloksettomina. Turhautuminen on aistittavissa sekä Unionissa että Britanniassa.

Britannian ja Euroopan unionin neuvottelut erosopimuksesta ovat päättymässä tuloksettomina, kertovat BBC ja Reuters.

Britannian mukaan EU ei ole valmis sitoutumaan neuvotteluihin tai ole ottanut pääministeri Boris Johnsonin tuoretta brexit-ehdotusta tosissaan. Brittilähteiden mukaan umpikuja syntyi tiistaina aamulla Johnsonin ja Saksan liittokansleri Angela Merkelin puhelun jälkeen. Lähteen mukaan EU on asettanut sopimuksen ehdoksi Pohjois-Irlannin jäämisen tulliliittoon, mihin Johnson puolestaan ei suostu.

Britannian hallitus, pääministerin kanslia tai liittokansleri Merkelin edustaja eivät ole kommentoineet tietoja.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sen sijaan purki tuntojaan tiistaina iltapäivällä Twitterissä.

– Pelissä ei ole jonkun syyttelyn voittaminen. Pelissä ovat Euroopan ja Britannian tulevaisuus sekä kansojemme turvallisuus ja intressit. Et halua sopimusta, et halua lykkäystä, et halua peruutusta. Quo vadis, Tusk tviittasi.

Viimeinen lause on latinaa ja tarkoittaa "minne menet"

Irlannin ulkoministeri Simon Coveney puolestaan sanoi, että Tuskin tviitti kuvaa koko EU:n laajuista turhautumista.

– Olemme valmiita reilun sopimuksen tekemiseen, mutta tarvitsemme brittihallituksen, joka haluaa työskennellä EU:n kanssa saadaksemme sen aikaan, Coveney sanoo.

Oppositio syyttää neuvottelujen sabotoimisesta

Mediat perustivat uutisensa nimettömiin hallituslähteisiin. Samoin teki aikakauslehti Spectator, joka ilmoitti jo maanantai-iltana, että neuvottelut luultavasti päättyvät tällä viikolla.

Spectator uutisoi myös, ettei hallitus aio neuvotella enempää. Lehden lähteen mukaan Britannia lähtee EU:sta ilman sopimusta lokakuun lopussa tai ilman sopimusta uusien vaalien jälkeen.

Britannian pääministerin kanslia ei ole kiistänyt Spectatorin tietoja. Johnsonin brexit-politiikan vuoksi eronnut entinen työ- ja eläkeministeri Amber Rudd arveli tietolähteeksi Johnsonin erityisavustajaa Dominic Cummingsia.

– Tuo kuulostaa vihaiselta ja epätoivoiselta. Koska sitä ei ole kiistetty, ei voi kuin olettaa, että se tulee avustajalta. Se todistaa, että mitään suunnitelmaa ei näytä olevan olemassakaan, Rudd sanoi BBC:lle.

Britannian oppositio puolestaan syyttää hallitusta neuvottelujen sabotoimisesta.

Johnson aikoo sekä noudattaa lakia että lähteä

On edelleen epäselvää, miten Johnson aikoo viedä Britannian ulos EU:sta lokakuun lopussa, sillä parlamentti on säätänyt lain, joka vaatii häntä hakemaan lisäaikaa, jos sopimusta ei ole syntynyt ennen ensi viikon EU-huippukokousta.

Johnson on sanonut sekä noudattavansa lakia että Britannian lähtevän EU:sta kuun loppuun mennessä, eikä ole selittänyt ristiriitaa mitenkään.

Spectatorin lähteen mukaan hallitus löytää kyllä keinot brexit-lain tyhjäksi tekemiseen. Ensisijainen tarkoitus on kuitenkin järjestää vaalit sillä lupauksella, että brexitin estävä laki kumotaan ja vaalivoiton jälkeen perua laki ja jättää EU.

Lähde sanoo, että mikäli EU puoltaa jatkoaikaa, brittihallitus näkee sen vihamielisenä sekaantumisena Britannian sisäisiin asioihin. Lähteen mukaan EU:n yrityksillä pitää Britannia unionin jäsenenä on vaikutusta puolustus- ja turvallisuusyhteistyöhön.

Brexit-jatkoaikaa vastustaville maille hyvää yhteistyötä olisi luvassa jatkossakin.

Britannian Pohjois-Irlannista vastaava ministeri Julian Smith kommentoi Spectatorin tietoja sanomalla, että mitään uhkaa Irlannin kanssa tehtävälle puolustusyhteistyölle ei voi hyväksyä.