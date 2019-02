Brexit-neuvottelijan baaripuheet päätyivät uutiseksi – joko brexit tapahtuu pääministeri Mayn sopimuksella tai se viivästyy

Britannian parlamenttiedustajilla on edessään kova valinta: joko pääministeri Theresa Mayn brexit-sopimus tai Britannian EU-eron viivästyminen merkittävästi.

Näin totesi Britannian brexit-pääneuvottelija Olly Robbins. Robbinsin puheet asiasta kuuli ITV-kanavan kirjeenvaihtaja hotellin baarissa Brysselissä maanantaina.

– Meidän täytyy saada heidät tajuamaan, että maaliskuun lopun aloittava viikko... (Brexitin) lykkääminen on mahdollista, mutta jos he eivät puolla sopimusta, lykkäyksestä tulee pitkä, Robbinsin kuultiin sanovan yksityisessä keskustelussa ITV-kanavan mukaan.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Robbins teki keskustelussaan selväksi, että pelko artikla 50:n eli brexit-prosessin lykkäämisestä voisi auttaa parlamenttiedustajia tekemään päätöksiä.

Reutersin mukaan ei käynyt selväksi, miksi Robbinsin kaltainen kokenut virkamies puhui kyseisiä asioita hotellin baarissa.

Jos May ei saa neuvottelemaansa erosopimusta läpi Britannian parlamentissa, hänen täytyy päättää, lykkääkö hän brexitiä vai lähteekö Britannia EU:sta ilman sopimusta, mahdollisesti kaaosmaisesti.

Brexit-ministeri Steve Barclay ei halunnut kommentoida Robbinsin baarissa kuultuja kommentteja. Hallituksen virallinen kanta on, että Britannia eroaa EU:sta 29. maaliskuuta, mutta hallitus haluaa sen tapahtuvan sopimuksen kanssa.

Irlannin pääministeri Leo Varadkar puolestaan sanoi uskovansa, että EU saa sopimuksen aikaan. Irlanti kuitenkin varautuu myös sopimuksettomaan brexitiin.

– Arvostamme tukea, jonka olemme saaneet poliittisilta ja liike-elämän johtajilta eri puolilta Eurooppaa. He tunnistavat Irlannin rauhanprosessin tärkeyden ja tarpeen välttää niin sanottua kovaa rajaa Irlannin saarella. Se on paljon tärkeämpi kuin raha ja työpaikat, Varadkar sanoi The Irish Timesin mukaan keskiviikkona.

Britannian parlamentti torjui Mayn neuvotteleman erosopimuksen viime kuussa. May esikuntineen on sen jälkeen käynyt neuvotteluja EU:n kanssa erityisesti niin sanotusta backstop-järjestelystä, joka välttäisi rajamuodollisuudet Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla.