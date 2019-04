Brexit monimutkaistaa Suomen ruuhkaista EU-puheenjohtajakautta – "Kysymys on, mihin kaikkeen Britannialla oikeus vaikuttaa?"

No koitetaan nyt kestää vielä kotvanen, sillä tämä on enää vain väliaikaista. EU tulee kaatumaan niin täydellä varmuudella kuin olla ja voi ja koko Eurooppa tulee vapautumaan vuosikymmeniä jatkuneista valheista ja kurimuksesta. Britannia on kohta ulkona ja Pariisin kadut täyttyvät huomenna jo 23 viikkoa yhteen menoon keltaliivimellakoitsijoista jotka vaativat globalismin ja verojen lopettamista sekä Ranskan eroa EU:sta.

Eliitti yrittää aivan turhaan esittää aivan kuin "kaikki olisi heidän kannaltaa hyvin". Eliitti on hävinnyt pelin ja ihan turha siellä mitään muuta esittää. Teidän Eurooppa-projekti eli Eurostoliitto on nyt tullut päätökseen ja me kansa emme halua elää teidän fantasiaa. On aika elää meidän kansan fantasiaa ja se on rauha, vapaus ja rakkaus ilman eliittiä.