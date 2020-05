Boris Johnsonin mukaan lääkäreillä oli jo suunnitelma hänen kuolemastaan tiedottamiseksi – "Se oli vaikea hetki"

Britannian pääministeri oli huhtikuun alussa useita päiviä tehohoidossa koronaviruksen takia.

Koronaviruksesta toipunut Britannian pääministeri Boris Johnson kertoo, että häntä hoitaneet lääkärit tekivät jo suunnitelmia hänen kuolemastaan tiedottamisen varalle.

Johnson oli huhtikuun alkupuolella viikon verran sairaalassa covid-19-taudin takia ja sai kolmen päivän ajan lisähappea teho-osastolla. Pääministeri oli tietoinen siitä, että lääkärit valmistautuivat pahimpaan.

– Se oli vaikea hetki, en kiellä sitä. Heillä oli strategia siihen, miten toimia 'Stalinin kuolema' -tyyppisessä skenaariossa, Johnson kertoi Sun-lehdelle viitaten Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin kuolemaan vuonna 1953.

– En ollut silloin erityisen hienossa kunnossa ja tiesin, että varasuunnitelmia oli olemassa. Lääkäreillä oli kaikenlaisia järjestelyjä sen varalta, että asiat menisivät pahasti pieleen.

Johnson, 55, kertoi koronavirustartunnastaan 27. maaliskuuta mutta sanoi oireidensa olevan lieviä. Pääministerin olo ei kuitenkaan parantunut viikon eristyksissä olon aikana, joten hän joutui 5. huhtikuuta sairaalaan.

Johnson kertoo, ettei ajatellut missään vaiheessa kuolevansa, mutta sanoo olleensa turhautunut siihen että olo ei tuntunut paranevan. Tilanteen vakavuus iski tajuntaan, kun lääkärit pohtivat pitäisikö Johnson laittaa hengityskoneeseen.

– He alkoivat miettiä silloin, miten asiasta pitäisi kertoa julkisuuteen.

Johnson palasi töihin huhtikuun lopulla ja sanoi olevansa nyt entistä päättäväisempi koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Britanniassa on kuollut covid-19-tautiin yli 28 100 ihmistä, mikä on 414 kuolemantapausta miljoonaa ihmistä kohden. Tartuntoja on todettu yli 182 000. Viranomaiset ovat arvioineet kuolinhuipun olevan takana, ja Johnson kertoi hallituksen julkistavan ensi viikolla suunnitelmansa rajoitusten asteittaisesta höllentämisestä.